Kronacher Kreistag: Autobahnanschluss erhitzt die Gemüter

Die letzte Kreistagssitzung des Jahres schloss Landrat Klaus Löffler (CSU) mit einem Zitat von Walt Disney. "Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen", zitierte Löffler den berühmten amerikanischen Trickfilmzeichner und -produzenten. Es soll dem Gremium ein Ansporn für das kommende Jahr sein, visionär zu denken.



Heuer sei das bereits mehrfach gelungen - was unter anderem die örtlichen und überörtlichen Einrichtungen des Landkreises in einer gemeinsamen Präsentation darstellten. "Hinter uns liegen bewegende Zeiten, in denen wir viel bewegt haben", lobte Löffler. "Es zeigt, dass sich das Gremium der Verantwortung bewusst ist, Zukunftsweisendes fraktionsübergreifend zu ermöglichen."



Auch die erneuerten Räum- und Streustrecken sorgten für Optimimus. Das schneereiche Wochenende sei für den Landkreis ein Stresstest gewesen, der bestanden wurde. Vor allem, dass der Bauhof Nord wieder in Betrieb genommen wurde und dadurch ein Räumfahrzeug in Ludwigsstadt direkt vor Ort ist, wurde fraktionsübergreifend gelobt.





20 Jahre sind dem Kreistag zuviel

Deutliche Kritik musste sich hingegen Uwe Zeuschel, Leiter Straßenbau des Staatlichen Bauamts Bamberg, anhören. Er informierte die Kreistagsmitglieder über den derzeitigen Stand zur geplanten Anbindung des Kreises Kronach über die B 173 ans Autobahnnetz - aus Sicht des Gremiums allerdings deutlich zu negativ. Vor allem, dass es noch 20 Jahre dauern soll, ehe die ersten Autos über den Asphalt düsen dürfen, stieß sauer auf. "Richtiger Optimismus für die geplanten vier Streifen kommt bei uns in der Fraktion nicht auf", sagte Ralf Völkl (SPD) und fasste den Zustand mit einer Metapher zusammen: Die Weichen seien zwar längst gestellt, ein Zug aber nicht in Sicht.



Dem CSU-Kreisvorsitzenden Jürgen Baumgärtner fehlte ebenfalls eine positivere Sicht auf den aktuellen Stand. "Wo standen wir denn vor zwei Jahren?", fragte er und lieferte die Antwort gleich nach. "Da war die B 173 noch nicht in Gänze im Bundesverkehrswegeplan." Durch die große Koalition habe dieser eine völlig neue Qualität erhalten und sei mit den erforderlichen finanziellen Mitteln ausgestattet worden. "Jetzt können wir alles, was geplant ist, bezahlen."





"Wo sind wir denn hier?"

Ein Gespräch mit dem zuständigen Staatssekretär in der kommenden Woche werde hoffentlich zur Folge haben, dass Kronach früher als in 20 Jahren einen Autobahnanschluss erhält, so Baumgärtner: "Wo sind wir denn hier? Wir sind doch nicht in Berlin" Er sei "mehr als enttäuscht" darüber, was er vom Staatlichen Bauamt gehört habe.



Wie Zeuschel auf die Vorwürfe reagierte und welche Themen außerdem noch besprochen wurden, lesen Sie in Kürze hier auf inFranken.de.