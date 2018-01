Kronacher Gymnasien haben keine Angst vorm neuen G9

Die beiden Schulleiter der Kronacher Gymnasien, Renate Leive (Kaspar-Zeuß-Gymnasium) und Harald Weichert (Frankenwald-Gymnasium) gehen entspannt mit der Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium in Bayern um. Die Vorbereitungen auf die Veränderungen - soweit diese überhaupt schon feststehen - laufen zielstrebig. "Der Wechsel ist diesmal keine Hauruck-Aktion. Ich bin daher überzeugt, dass Schüler und Schule davon profitieren können", stellt Weichert fest. Beide Schulleiter betonen aber auch, dass das neue G9 keine Rückkehr zum alten G9 ist.



