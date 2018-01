Kronach: Zwei Brüder und das Adrenalin

Die Brüder Luca und Marco Troche haben am Sportunterricht schon lange das Interesse verloren. Beim Parkour finden die 18-Jährigen das Adrenalin, das ihnen zum Beispiel beim Fußball fehlt.



Kraft, Körperspannung, Konzentration und Mut gehören dazu, ganz ohne federnde Matte am Boden den Sprung in den Salto zu wagen. Wie sich das anfühlt, erzählen die Brüder im Artikel auf inFranken.PLUS. Wie das aussieht, sehen Sie in der Bildergalerie.