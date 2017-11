Kronach: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

An der Kreuzung beim "Real"-Markt in Kronach hat sich am Samstag um die Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere Menschen leicht verletzt wurden.



Wie die Polizei berichtet, übersah ein auf der Bundesstraße in Richtung Kronach fahrender 27-Jähriger beim Abbiegen zum Markt das entgegenkommende Fahrzeug eines 59-Jährigen und kollidierte mit diesem.



Durch den Aufprall erlitten sowohl der 59-jährige Fahrer, wie auch seine drei Mitfahrerinnen, leichte Verletzungen und mussten sich in die Helios Frankenwaldklinik Kronach zur Behandlung begeben.



An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.