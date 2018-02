Kronach springt im Focus-Ranking fast 50 Plätze nach oben

Der Landkreis Kronach befindet sich im Aufwind. Zumindest wenn man dem jüngsten Ranking des Nachrichtenmagazins Focus glauben darf. Zuletzt war dessen umfangreiche Untersuchung für 401 Landkreise und kreisfreie Städte in ganz Deutschland vor drei Jahren erstellt worden. Damals trudelte der Kreis Kronach auf dem 232. Platz ein. Seitdem hat sich offenbar einiges in der Region verändert - und zwar zum Positiven. In der aktuellen Ausgabe belegt Kronach bereits den 177. Platz. Ein Sprung um 55 Positionen hinein in die obere Tabellenhälfte.





Sehr gute Platzierung

Das Magazin bewertet in seiner am Samstag erscheinenden Untersuchung fünf Kategorien. Dem Thema "Arbeitswelt" kommt dabei ein besonders großes Augenmerk zu. Hierbei konnte der heimische Landkreis aufhorchen lassen. Mit fettem Grün unterlegt sticht in der Rangliste der Bereich "Wachstum und Jobs" für Kronach heraus. Die Markierung bedeutet, dass es der heimische Landkreis unter die besten 50 geschafft hat. Um es genau zu nehmen, belegt der Kreis Position 42. Damit lässt Kronach beispielsweise seine Nachbarlandkreise Coburg (169.) und Kulmbach (194.) deutlich hinter sich.

Beinahe zu einer Platzierung im oberen Viertel hat es für Kronach auch im Bereich "Produktivität und Standortkosten" gereicht. Hier kommt der Landkreis auf Platz 111 ins Ziel. Bamberg-Stadt (315.), Kreis Coburg (246.), Stadt Hof (362.) und Lichtenfels (218.) befinden sich dagegen klar im Hintertreffen.



Nicht so gut schaut es bei den Firmengründungen aus (Rang 358). Allerdings ist dies anscheinend ein generelles Problem, das für unseren Raum festgestellt wird. Die Nachbarn Kulmbach (357.), Kreis Hof (316.), Kreis Bayreuth (361.) sowie Stadt Coburg (271.) bewegen sich da in ähnlichen Sphären.

Ebenfalls unterdurchschnittlich wird das Abschneiden in der Kategorie "Einkommen und Attraktivität" eingestuft. Hier erreicht Kronach den 335. Platz. Doch in diesem Bereich zeigt sich noch mehr, dass die Studie diese Entwicklung wohl regional verortet: Kreis Coburg (272.), Kreis Bayreuth (341.), Stadt Hof (349.), Kreis Hof (344.), Kulmbach (292.), Lichtenfels (343.).





Weiche Standortfaktoren

Bei den weichen Standortfaktoren fällt hingegen auf, dass der Landkreis Kronach offenbar einiges zu bieten hat. Die Lebensqualität wird mit einem 105. Rang positiv eingestuft und bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie für Stadt und Landkreis Coburg (gemeinsam 117.) sowie Lichtenfels (94.).



Hans Rebhan, Vizepräsident der IHK für Oberfranken, hat sich auf unsere Nachfrage erste Gedanken über diese neuen Zahlen gemacht. "Der Landkreis Kronach hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt", ist seine Einschätzung. "Die Wirtschaft prosperiert, die Unternehmen wachsen und investieren. In der gesamten Region ist die Dynamik zu spüren. Dies bestätige nun auch das Focus-Regionen-Ranking, das den Landkreis Kronach auf Platz 177 und damit 55 Plätze besser als noch 2015 listet." Gerade im Bereich "Wachstum und Jobs" könne unsere Region richtig auftrumpfen. Das spiegele sich durch den Platz unter den Top 50 der Regionen Deutschlands wider. Aber auch die guten Bewertungen in den Kriterien "Produktivität und Standortkosten" sowie "Lebensqualität" zeigen nach Rebhans Einschätzung, "dass unsere innovative und mittelständisch geprägte Wirtschaft erfolgreich ist und die Rahmenbedingungen im Landkreis Kronach für die Menschen und die Unternehmen passen."



Nachholbedarf attestiere das Ranking dem Kreis Kronach bei den Firmengründungen, so Rebhan. Hier sei man mit großem Engagement des Innovationszentrums Kronach dabei, den Unternehmergeist und die Lust auf das eigene Unternehmen zu fördern. "Ein schwieriges Unterfangen bei dem leer gefegten Arbeitsmarkt, suchen doch unsere Betriebe ständig neue, qualifizierte Mitarbeiter."