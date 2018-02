Kronach: Neuer Finanzpartner für Loewe

Um auch in Zukunft auf Erfolgskurs zu bleiben, hat sich die Loewe Technologies GmbH einen neuen Partner ins Boot geholt. Bright Capital soll durch einen Kredit die weiteren Entwicklungen des Unternehmens unterstützen.



Die zur Verfügung gestellten Finanzmittel sollen dabei sowohl in die Weiterentwicklung des Produktportfolios und in Betriebsmittel als auch in unterstützende Maßnahmen fließen, um das weitere Wachstum in neuen Märkten und im E-Commerce voranzutreiben.



"Die flexible Finanzierungslösung von Bright Capital und die schnelle Umsetzung helfen uns, unsere Produktstrategie effektiv umzusetzen und unser starkes Wachstum der vergangenen drei Jahre auch zukünftig fortzusetzen", erklärte Mark Hüsges, Geschäftsführer und Miteigentümer von Loewe, dem Branchen-Magazin DGAP.



