Kronach: Motorradfahrer stürzt bei Neukenroth schwer

Am Dienstagabend kam es laut Polizei auf der Ortsdurchfahrt Neukenroth zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 59-Jährige aus dem Landkreis Hof fuhr mit seiner Yamaha auf der B85 in Richtung Süden.



Auf Höhe der Einmündung in die Grössauer Straße überfuhr er aus Unachtsamkeit die dort befindliche Verkehrsinsel, verlor infolgedessen die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte.



Hierbei zog sich der Mann mehrere gebrochene Rippen und eine Schlüsselbeinfraktur zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.