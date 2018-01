Kronach: Michael Engelhardt stellt sein zweites Buch vor

Michael Engelhardt aus Wolfersgrün hat sein zweites Buch veröffentlicht. Während er sich in seinem Erstlingswerk mit seinem Kampf gegen seine Krankheit - er leidet seit Jahren unter Angst- und Panikattacken - auseinandergesetzt hat, wirft er in "Der Weg von damals in die jetzige Zeit" einen Blick in die Vergangenheit.



Angefangen von seinem ersten Schultag im Dorfschulhaus in Wolfersgrün bis in die Gegenwart, wo den 57-Jährigen Themen wie moderne Technik beschäftigen, erzählt er sehr persönlich von seinen Erinnerungen.



Warum dieser Blick in die Vergangenheit oft getrübt ist und wie Michael Engelhardt das Schreiben als Therapie nutzt, lesen Sie im ausführlichen Artikel auf inFrankenPlus.