"Kronach leuchtet" bietet neues Musikformat

Weil die Nachfrage nach einer Auftrittsmöglichkeit beim Kronacher Lichtfestival zuletzt so groß war, bieten die Veranstalter von "Kronach leuchtet" talentierten Musikern heuer die Chance, auf der kleinen Bühne in der Festung Rosenberg ihr Können zu zeigen. Bis einschließlich Montag, 29. Januar, haben Interessierte noch die Möglichkeit, sich bei Tom Wittmann (tom.kronachleuchtet-musik@gmx.de) zu melden.



Wie die Resonanz bisher ausgefallen ist und was sich die Organisatoren vom neuen Angebot erhoffen, lesen Sie bald hier bei inFranken.de.