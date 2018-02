"Kronach leuchtet" bezieht 2018 wieder Festung ein

In zwei Monaten startet "Kronach leuchtet". Vom 27. April bis 6. Mai lockt die Kreisstadt wieder Besucher aus nah und fern in ihre Mauern, um das Lichtevent zu erleben. Der Lichtweg wurde am Mittwoch in einem Pressegespräch vorgestellt. Er führt dieses Mal von der Annakapelle zur Festung Rosenberg, die in großen Teilen für das Festival erschlossen wird.Wie die Planung im Detail aussieht erfahren Sie hier bei inFranken.de.