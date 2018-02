Kronach leuchtet am Sonntag auch im Fernsehen

Mit der Künstlerin durch die Stadt



Im Sommer locken die Rosenberg-Festspiele mit ihren flotten Stücken viele Besucher nach Kronach, im August bringt das Freischießen die ganze Region außer Rand und Band. Doch die Cranach-Stadt hat schon viel früher im Jahreskreis eine Veranstaltung mit Strahlkraft: "Kronach leuchtet". Heuer werden Licht, Schatten und Farbspiele die Altstadt vom 27. April bis zum 6. Mai verzaubern. Dass dieses Ereignis längst auch weit außerhalb Frankens wahrgenommen wird, zeigt ein aktueller Beitrag des Bayerischen Rundfunks.In seinem dritten Fernsehprogramm wird der BR am kommenden Sonntag, 25. Februar, in einem dreiviertelstündigen Film "Lichter der Stadt" unter anderem Kronach besuchen. "Das Filmteam begleitet eine Lichtkünstlerin während des Lichtevents ,Kronach leuchtet‘ durch die nächtliche Stadt", heißt es auf der Homepage des Senders.Bei der Künstlerin handelt es sich um Rosmarie Weinlich. Sie ließ bei "Kronach leuchtet" Pflanzen im Inneren von Glühbirnen wachsen. Während sie durch die Straßen und Keller der Oberen Stadt streift, lässt der Blick über ihre Schulter immer wieder das illuminierte Stadtbild erkennen - nicht zuletzt bei einer idyllischer Kamerafahrt über den Haßlach-Fluss.Neben Kronach wird sich der Beitrag des BR auch mit einem Pyrotechniker und den Vorbereitungen für Bayerns größtes Feuerwerk in München sowie einer Führung durch Nürnberg unter dem Stichwort "Lebensgefühle der Nacht" befassen. Ausgestrahlt wird "Lichter der Stadt" am Sonntag von 15.15 bis 16 Uhr. Einen Vorgeschmack auf den Film gibt es im Internet unter: www.br.de/br-fernsehen/sendungen/kronach-leuchtet-lichter-der-stadt-100.html