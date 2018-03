Kronach: Hundefreunde Frankenwald warnen vor Giftködern

inFrankenPlus

Es ist eine Horror-Vorstellung für alle Hundebesitzer: Der Vierbeiner findet beim Spaziergang ein vermeintliches Leckerli, das sich als tödlicher Giftköder entpuppt. Bereits vor einigen Jahren gab es in Kronach Probleme mit vergifteten Wurststückchen. Die Hundefreunde Frankenwald warnen in dieser Woche via Facebook vor einer akuten Gefahr durch ausgelegte Köder mit Rattengift. Vorsitzende Hanna Strehmel bestätigte auf Anfrage von inFranken.de, dass ein Hund in der Tierklinik an inneren Blutungen gestorben sein soll. Am vergangenen Wochenende wären die Besitzer des Tieres im Kronacher Festungsgebiet spazieren gewesen. Dort könnte der Hund den tödlichen Giftköder gefressen haben."Sobald wir so etwas mitbekommen, geben wir es natürlich gleich an unsere Mitglieder weiter. Wir warnen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig", so Strehmel. Wie das Gift bei Hunden wirkt und woran man als Besitzer erste Anzeichen für eine Vergiftung erkennt, lesen Sie auf