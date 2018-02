Kronach: Grippewelle im Anmarsch

"Heute überschlagen sich die Ereignisse", erklärt Helmut Weiß vom Kronacher Gesundheitsamt. Ging man am Mittwoch noch von 36 Fällen (seit dem 1. Januar) aus, ist diese Zahl bis Donnerstagnachmittag bereits auf 48 Erkrankungen gestiegen.Die Dunkelziffer - also die Fälle, die nicht offiziell an das Amt gemeldet wurden - liegt laut Weiß deutlich höher. "Der Anteil der Erkrankungen, die offiziell gemeldet werden, liegt im Vergleich zu den tatsächlichen Erkrankungen schätzungsweise im niedrigen zweistelligen Bereich", sagt Weiß.Die Zahlen für den Landkreis seien allerdings nicht sonderlich besorgniserregend, sondern bewegten sich im Rahmen des bayernweit vermeldeten Anstiegs. Die Erkrankungen seien vergleichbar mit der vergangenen Saison - 2017 gab es im gleichen Zeitraum 54 Meldungen.Mehr Hintergrund zur Influenza und warum sich eine Impfung auch im Januar noch lohnt, lesen Sie im ausführlichen Artikel.