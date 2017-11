Kronach erstrahlt im Licht neuer Sterne

Kronach leuchtet - jetzt auch im Winter! Geschuldet ist dies den Herrnhuter Sternen, die dank des Arbeitskreises Obere Stadt die Lucas-Cranach-Straße und den Strauer Torweg zum Leuchten bringen. Der Arbeitskreis wurde vor rund zweieinhalb Jahren gegründet, um die Obere Stadt nach und nach zu beleben.



Nun kam die Idee auf, die Stadt in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. So ersetzen diesen Winter erstmals die neuen Sterne die grünen Gehänge der vorangegangenen Jahre. Die Lichter stammen aus dem gleichnamigen Ort Herrnhut in Sachsen. Sie sind ebenso historisch wie die Kronacher Altstadt.





Sterne leuchten bedeutungsvoll

Früher verließen die Väter oft ihre Familien, um Geld zu verdienen. Hing nun einer dieser Sterne im Fenster, bedeutete dies, dass die Familie auf die Rückkehr des Angehörigen wartete und diesem einen sicheren Ort zur Heimkehr bot. Auch heute noch werden die traditionellen Sterne ausschließlich in der sächsischen Stadt produziert. Der Arbeitskreis hofft darauf, dass das Projekt in den nächsten Jahren wächst und auch Unternehmer und Privatleute dazu inspiriert werden, ihre Häuser mit Herrnhuter-Sternen zu schmücken.



Doch den Kronachern wird zur Weihnachtszeit noch weit mehr geboten, als "nur" ein neuer Glanz in der Oberen Stadt. So können beispielsweise in der Schmuckwerkstatt von Christina Ditsche am 16. Dezember von 14 bis 18 Uhr Nüsse vergoldet werden, um diese dann als weihnachtlichen Schmuck zu verwenden. Außerdem findet in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Weihnachts-Erlebnisführung statt. Diese Führung widmet sich der Weihnachtszeit in Kronach vor etwa 100 Jahren und überrascht ihre Besucher nicht nur mit kulinarischen Schätzen.





Musik zur Weihnachtszeit

Wer eher musikalisch verwöhnt werden möchte, kommt am 8. und 21. Dezember im "Cocono" auf seine Kosten. Die Liveband "Solid Rock" stimmt mit Balladen und Weihnachtsliedern auf die besinnliche Zeit ein. Im Büchertreff kann man am 17. Dezember ab 14 Uhr erfahren, wie unsere ausländischen Mitbürger Weihnachten verbringen. Am 10. Dezember gibt es dort ein Event zum Thema "Geschichten vom Sternenkind und Kerzenzauber". Für jeden Geschmack wird etwas geboten.