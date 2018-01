Kritik an Sondierungsergebnis: Uneinigkeit und Recht und Freiheit

"Unter hervorragend verstehe ich was anders - um es vornehm auszudrücken", sagt Richard Rauh, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kronacher Kreistag, zum Ergebnis der Sondierungsverhandlungen von SPD und Union.



Nachdem eine mögliche Jamaika-Koalition im November gescheitert war, hatten sich die Sozialdemokraten trotz der entschiedenen Ansage, in die Opposition gehen zu wollen, vergangene Woche mit den Unionsparteien CDU und CSU an einen Tisch gesetzt. Nach tagelangen Verhandlungen wurde am Freitag das 28-seitige Papier präsentiert, auf das sich die Sondierer geeinigt hatten. Seitdem mehren sich Stimmen, die an Kritik und Nachbesserungswünschen nicht sparen.





Kritik an Entscheidern



Auch wenn er nicht begeistert von vielen Entscheidungen ist, sei er lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass bei solchen Verhandlungen keiner ungeschoren herauskommt, so Richard Rauh. Doch er warnt: "Man darf in der SPD jetzt nicht den Eindruck erwecken, man könne in den Koalitionsgesprächen jetzt noch viel verändern."



Seine Kritik gilt den Entscheidern, die das Papier mit verhandelt und am Ende auch abgesegnet hätten. Dass diese jetzt im Nachhinein bei Gegenwind aus der Parteibasis zurückrudern und nachkarten wollen, sei ihm unverständlich. Denn: "Die Grundpfeiler und das Fundament sind gelegt." Und das könne man jetzt nicht einfach verrücken - höchstens bei der Gestaltung von Erdgeschoss oder Obergeschoss noch diskutieren. Eine Alternative sehe er nur darin, die Neuauflage der Großen Koalition platzen zu lassen.



Während die Union auf Bundesebene Nachbesserungen des Sondierungspapiers strikt ablehnt, hat Ralf Pohl, Landtagskandidat und Kreisvorsitzender der SPD in Kronach, noch Hoffnung. Man spreche hier von einer Sondierungsvereinbarung, nicht von Koalitionsverhandlungen. Und dazu stellt er fest: "Da ist einfach zu wenig, was drin steckt." Viele zentrale Inhalte der SPD, wie eine Bürgerversicherung oder gerechtere Besteuerung, hätten nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden. "Man muss über das eine oder andere noch sprechen können", so Pohl.



Gesprochen wird - spätestens am Wochenende. Die SPD lässt am kommenden Sonntag erstmals einen Bundesparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. "Es wird sicher eine intensive und spannende Diskussion", sagt Pohl. Reibungslos werde da sicher nichts durchgewunken, so seine Prognose. Gibt der Parteitag grünes Licht, müssen noch die Mitglieder abstimmen.



"Ich hoffe, dass sich die Mitglieder dagegen entscheiden", sagt Jens Trebes, Vorsitzender der Kronacher Jusos, deutlich. Für ihn müsse nicht nachgebessert werden, sondern einem Bündnis mit der Union eine klare Absage erteilt werden. "Das Ergebnis der Bundestagswahl hat gezeigt, dass die Groko abgewählt wurde", sagt er. Die SPD habe daher die größere Aufgabe, einen Rechtsrutsch in Deutschland abzuwenden - indem man mit allen Mitteln verhindere, dass die AfD Oppositionsführer wird.



Stellt sich die Union gegen eine Diskussion und beharre auf dem jetzigen Standpunkt - erteilt auch Pohl der Groko eine klare Absage. Trotz der verfahrenen Situation wäre die beste Lösung in seinen Augen natürlich, dass die SPD ihre Positionen in angemessenem Maße durchsetzen kann. "Oder man muss doch nochmal über das Modell einer Minderheitsregierung diskutieren", sagt er. Er sehe darin eine Stärkung der Rolle des Parlaments. "Doch darüber hat man offensichtlich nicht gesprochen." Das schlechteste anzunehmende Szenario wären für ihn Neuwahlen - nur um in ein paar Monaten wieder an gleicher Stelle zu scheitern.



Dobrindt und der "Zwergenaufstand"

Dass die Kritik der SPD-Mitglieder nicht unbedingt auf Verständnis stößt, hat Alexander Dobrindt im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" bewiesen. Martin Schulz müsse den "Zwergenaufstand" in seiner Partei in den Griff bekommen, so der CSU-Landesgruppenchef. "Bei einer solchen Aussage bin ich froh, dass ich in der SPD bin", lässt Jens Trebes dazu verlauten. Denn Debatten und Diskussionen seien eben unabdingbar im demokratischen Prozess.



Von der Aussage Dobrindts distanzieren sich mittlerweile viele CSU-Mitglieder, darunter Hans Michelbach. Eine derartige Aussage sei "nicht sein Wortschatz", so das Mitglied des Bundestages. "Ich würde niemanden zum Zwerg machen und niemanden herabqualifizieren."



Trotzdem sei die Kritik aus den Reihen der Sozialdemokraten auch für ihn unverständlich, erklärt Michelbach, der an den Sondierungen in Berlin teilgenommen hat. "Wir sind uns über 90 Stunden gegenübergesessen und haben einstimmig das Ergebnis bejaht", so der Bundestagsabgeordnete. Dieses gemeinsam erarbeitete Ergebnis jetzt infrage zu stellen - für ihn nicht erklärbar. "Wir müssen jetzt sehen, dass die SPD zu ihrer Verantwortung steht", erklärt er.