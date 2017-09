Krippen-Ausstellung gibt es seit 30 Jahren

von HEIKE SCHÜLEIN

Das Jesuskind in der Krippe, dahinter Maria und Josef - In ganz unterschiedlicher Art und Weise stellen die alljährlich in der Anna-Kapelle zu sehenden zauberhaften Eigenkreationen die Geburt Jesu dar. Im Zentrum:Der "Stall von Bethlehem" als Herberge für die Heilige Familie, umgesetzt in sorgfältiger Handarbeit - mal traditionell, mal innovativ. Bereits zum 30. Mal stellt in diesem Jahr die "Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Kronach" (KEB) an den Advents-Wochenenden Krippen aus. Als Ort der Stille und der Andacht bildet die Anna-Kapelle hierfür den stimmungsvoll-festlichen Rahmen. "Die Krippen-Ausstellung gehört einfach zur Adventszeit und zum Kronacher Weihnachtsmarkt dazu. Fast jeder Besucher des Weihnachtsmarkts kommt auch zur Krippen-Ausstellung", zeigt sich der pädagogische Leiter der KEB,Stephan Renczes, sicher. Zusammen mit den Hauptverantwortlichen der Ausstellung - Siegfried Schneider und Werner Müller sowie Petra Söhnlein vom Sekretariat der KEB - ist dieser schon voller Vorfreude auf die Jubiläums-Schau. Und hierfür hat man vor allem einen großen Wunsch - nämlich dass sich zusätzlich zu den treuen alljährlichen Ausstellern auch neue finden mögen. "Wir haben in den letzten Jahren oft gehört, dass die Menschen schon gerne ausstellen würden, aber ihre Krippen zur Weihnachtszeit lieber zuhause haben möchten. Das ist natürlich verständlich", sagt Schneider.



Nur drei Wochen

Da aber heuer der Heiligabend auf den Sonntag fällt, laufe die Ausstellung nur vom 2. bis 17. Dezember - also lediglich über drei und nicht wie üblich vier Wochenenden. Dadurch könnten die Aussteller ihre Unikate eine Woche früher wieder mit nach Hause nehmen. Zudem sollte niemand Bedenken haben, dass seine Krippen - vielleicht auch Erstlingswerke - nicht mit denen langjähriger Krippenbauer mithalten könnten. "Die Ausstellung lebt von möglichst vielen verschiedenen Krippen mit unterschiedlichen Stilen. Optimal wäre es, wenn wirklich alle 25 oder 30 Krippen von einem anderen Krippenbauer stammten", hofft Söhnlein,die für die Koordination verantwortlich zeichnet.

Man freue sich sehr über jede einzelne Krippe.



15 Aussteller

In den vergangenen Jahren waren es im Durchschnitt immer rund 15 Aussteller, die insgesamt etwa 30 Krippen zur Verfügung stellten.Wie Renczes betont, gibt es keinen Themenschwerpunkt. "Im Mittelpunkt steht das religiöse Brauchtum und die Wiedergabe der Weihnachtsgeschichte. Wir sind für alle Interpretationen offen - ob klassisch fränkisch, orientalisch oder modern", betont der pädagogische Leiter. Von der Verkündigung bis hinzu den Heiligen 3 Königen sei alles erlaubt. Beispielsweise war im vergangenen Jahr eine "Krippenszene" aus der Ausstellung "Menschen - Flucht,Vertreibung, Heimat" des Frankenwald-Gymnasiums zu sehen, die das Thema Flüchtlinge aufgriff und eine große Bereicherung darstellte. "Der Bau von Krippen ist in Mode", bekundet Schneider, selbst - wie auch Müller - einbegeisterter Krippenbauer. Man sei aber natürlich auch dankbar für Krippen,die nicht von ihrem Besitzer selbst gebaut wurden. Niemand brauche sich darum zu sorgen, dass sie die kleinen Kunstwerke vielleicht beschädigt zurückerhielten oder etwas weg komme. "Sie sind bei uns in guten Händen. Wir gehen sehr sorgsam damit um", versichert Müller. So sei das Berühren der Krippen bei der Ausstellung verboten. Sicherheitshalber würden diese auch versichert. Bislang sei aber noch nie irgendetwas vorgekommen. "Die Jesu-Kindla waren am Schluss immer noch alle da", lacht Müller. Man hole auch gerne die Krippen von zu hause ab, wenn die Eigentümer keine Möglichkeit dazu hätten und rechtzeitig Bescheid gäben - und zwar im ganzen Landkreis. "Daran wird es nicht scheitern", bekunden die zwei.



Noch attraktiver

Ein großes Anliegen ist es ihnen, die Ausstellung noch attraktiver für die Besucher zu machen. So wurde unter ihrer Regie eine neue Lichtinstallation angebracht, sodass die angestrahlten Krippen und speziell die Geburt Jesu noch besser zur Geltung kommen. Zudem wurden neue Tische angeschafft und die Anzahl der Krippen reduziert, damit diese nicht mehr so gedrängt nebeneinander stehen und dadurch besser wirken.



Kinderkrippe

Seit einigen Jahren wird auch immer eine Kinderkrippe mit Sand und kleinen Spielfiguren aufgebaut.Mit dieser können die Kinder spielen, solange ihre Eltern die Weihnachtskrippen betrachten. Die Idee wird sehr gut angenommen. "Da gab es schon die tollsten Variationen, wo sich das Jesuskind zum Schluss befand",lacht Söhnlein. Die erste Krippen-Ausstellung fand 1988 damals noch in der Rathaus-Galerie statt. Mittlerweile gibt es solche Ausstellungen auch an vielen anderen Orten im Landkreis. Daher stellten die Krippenbauer auch verstärkt ihre Eigenkreationen vor Ort aus, zumal die meisten Ausstellungen nur ein Wochenende lang dauern. In Kronach allerdings bleiben sie während der - in derRegel vier, heuer nur drei - Advents-Wochenenden stehen und werden von sehr vielen Besuchern betrachtet. In den vergangenen Jahren lag man bei konstant 6000 Besuchern. Ausnahmen waren die Jahre nach der Grenzöffnung, in denen man 10 000 Besucher zähle. Ein großer Dank gilt dem mittlerweile leider bereits verstorbenen "Mann der ersten Stunde", Siegfried Götz-Herr, der über Jahrzehnte hinweg beispielhaftes Engagement zeigte. Eventuell wird heuer die Eröffnung in einem anderen, etwas feierlichen Rahmen begangen. Entsprechende Planungen laufen - wie auch zum Begleitprogramm, das auch heuer wieder mit dem Büchertreff der Pfarrei St.Johannes Kronach erarbeitet wird. Das Titelbild der Ausstellung wird voraussichtlich ein Holzschnitt von Heinrich Schreiber zieren. Auch eine musikalische Umrahmung durch Kinder soll es wieder geben. Überhaupt möchte man Kinder - als die Krippenbauer von morgen - für dieses schöne Hobbybegeistern. Schulklassen oder auch Seniorenkreise führt man gerne - nach Absprache - auch unter der Woche durch die Ausstellung.



Helfer gesucht

Sehr freuen würden sich Siegfried Schneider und Werner Müller über Unterstützung beim Auf- und Abbau der Krippen. Helfer können sich ebenso im KEB-Büro in Kronach melden wie auch die - hoffentlich vielen ausstellenden Krippenbauer.





Infos, Kontakt, Anmeldung: Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Kronach e.V., Klosterstraße 17, 96317 Kronach, Tel. 09261/61767, Fax. 09261/61769, E-Mail: kath.bildung-kronach@t-online.de