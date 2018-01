Kreisspielleiter Grünbeck über neue Regeln und die Zukunft des Fußballs

Die erste Amtszeit von Kreisspielleiter Egon Grünbeck geht am Sonntag, 28. Januar, zu Ende. Wobei er die üblichen vier Jahre im Diensten des Bayerischen Fußballverbands (BFV) nicht ableistete. Denn erst im September 2014 bestimmte ihn der BFV zum Nachfolger des kurz zuvor verstorbenen Helmut Dinkel. Grünbeck blieb also nicht viel Zeit, um in die neue Rolle zu schlüpfen.Am Sonntag stellt er sich in Steinberg aber der Wahl der Vereinsvertreter aus dem Spielkreis Coburg/Kronach/Lichtenfels und zwar als Kreisspielleiter und Kreisvorsitzender in Personalunion. Bei der Versammlung wählen die Vereine aber nicht nur neue Funktionäre sondern stimmen auch über drei mögliche Regeländerungen im Fußball ab.Egon Grünbeck ordnet vorab diese Neuerungen ein und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des Fußballs im Landkreis. Das Interview mit dem Reitscher lesen Sie in unserem Premiumbereich