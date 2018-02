Kreis Kronach: Unbekannter stellt Hindernisse auf Straßen auf - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat in den frühen Morgenstunden des Freitags zunächst fünf Pylonen auf der Straße zwischen Nordhalben und Mauthausen (Lkr. Kronch) platziert. Anschließend hat er am Ende des Ködelbergs vier Straßenleitpfähle auf die Fahrbahn gelegt. Die Polizei sucht nach Zeugen.Verschiedene Verkehrsteilnehmer mussten deshalb bis zu Stillstand abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Eventuelle Schäden an Fahrzeugen sind bislang nicht bekannt. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeiinspektion Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/97502-0.