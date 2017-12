Kreis Kronach: Lastwagen erfasst Fußgängerin und schleift sie mit

Wie die Polizei berichtet,hat am Freitag ein Sattelzug bei Neuglosberg im Landkreis Kronach eine 80-Jährige erfasst. Der 56-jährige Lkw-Fahrer wollte mit seinem Silozug von dem Gelände einer Tankstelle auf die B85 einfahren. Gleichzeitig überquerte eine 80-jährige Fußgängerin den Einmündungsbereich und lief vor dem Lkw vorbei.



Genau in diesem Moment setzte der Fahrzeugführer sein Gespann in Bewegung und erfasste die Fußgängerin. Die Frau wurde auf die Fahrbahn gestoßen und mehrere Meter mitgeschleift. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, erlitt jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen oder Knochenbrüche.