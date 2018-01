Kreis Kronach: Frau bei Unfall in Steinbach am Wald schwer verletzt

Gegen 18 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 85 in Steinbach am Wald in Oberfranken ein schwerer Unfall ereignet. Ein 21 Jahre alter Fahrer war nach Angaben der Polizei auf der B85 in Richtung Norden unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam der Autofahrer nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Wagen eines 28-Jährigen zusammen.



Bei der Kollision wurde die 36 Jahre alte Beifahrerin des 28-Jährigen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde ins Klinikum nach Kulmbach gebracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der 21-jährige Unfallverursacher blieb laut Polizei unverletzt.



Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro. Die Bundesstraße war zeitweise komplett gesperrt.



Vor Ort waren neben der Polizei zwei Rettungswagen des BRK sowie die Feuerwehren Steinbach am Wald und Ludwigsstadt. Die Feuerwehr Förtschendorf sorgte dafür, dass der Verkehr abgeleitet werden konnte.