Kreis Kronach bekräftigt Widerstand gegen Stromtrassen durch den Frankenwald

Der Kreisausschuss des Kronacher Kreistags hat in seiner Sitzung am Montagvormittag die Ablehnung des Landkreises gegen die Pläne zum Bau neuer Trassen für 380 Kilovolt-Hochspannungsstromleitungen durch den Frankenwald bekräftigt. Mit einem einstimmigen Beschluss fordern die Ausschuss-Mitglieder die Bundesregierung und das zuständige Bundeswirtschaftsministerium nachdrücklich auf, die Trassenvarianten durch den Landkreis Kronach und den Naturpark Frankenwald aus der Anmeldeliste zur Aufnahme in den Bedarfsplan zu streichen.



Der Hintergrund: Am 22. Dezember 2017 hat die Bundesnetzagentur ihre Prüfung der derzeit sechs im Raum stehenden Trassen-Alternativen für den Bauabschnitt von Franken nach Thüringen (sogenannte P44-Leitung) abgeschlossen. Das Ergebnis: Die Bundesnetzagentur hält alle sechs Varianten netztechnisch für möglich und überlässt die Entscheidung, welche Trasse in den Bundesbedarfsplan 2019 aufgenommen wird, der Bundesregierung und dem Bundestag.



Kritik an Vorgehensweise

"Wenn ich etwas ausführlich prüfe, dann aber keine Empfehlung abgebe - das ist schon schwierig zu verstehen", sagte Landrat Klaus Löffler (CSU) über das Vorgehen der Bundesnetzagentur. Nachdem Wolfgang Puff von der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft im Landkreis Kronach einen Überblick über die Ergebnisse der Bundesnetzagentur gab, bekräftigten die Mitglieder des Kreisausschusses ihre bereits im September 2017 formulierte Ablehnung der drei durch den Kreis verlaufenden Routen.



Unterstützung erhält der Kreis Kronach von den Landkreises Forchheim, Bamberg, Lichtenfels, Kulmbach und Hof, die die von Süden aus Nürnberg kommende und durch den Frankenwald verlaufende Trassenvariante ebenfalls ablehnen. In einer von der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner (CSU) initiierten Resolution hatte man sich bereits am 13. September 2017 gemeinsam gegen dagegen ausgesprochen. Der Kreisausschuss trug dem Landrat einstimmig den Wunsch auf, weitere Gespräche mit seinen Amtskollegen aufzunehmen.



Coburg oder Kronach?



Die ursprünglich geplante Route sollte durch den Landkreis Coburg verlaufen, weshalb sich dort massiver Widerstand formierte. In der Folge kamen immer mehr Alternativrouten überhaupt erst auf. Drei der derzeit sechs diskutierten Trassenverläufe führen quer durch den Landkreis Kronach, die anderen drei kreuzen stattdessen den Landkreis Coburg, der als einziger oberfränkischer Landkreis auch nicht an der Zeulner-Resolution beteiligt ist.



