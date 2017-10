Kreis Kronach: 26- Jähriger von Heuballen überrollt und schwer verletzt

Auf einem Flurgrundstück bei Wildenberg kam es am Mittwochabend zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 26 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde.



Wie die Polizei berichtet, war der 26- Jährige mit Lohnarbeiten auf einer abschüssigen Wiese im Bereich Wildenberg beschäftigt, als sie plötzlich einer der dort gelagerten Heurundballen begann sich in Bewegung zu setzen.



Der Mann versuchte den um eine Tonne schweren Pressballen anzuhalten und wurde hierbei von diesem gestreift und teilweise überrollt. Der Geschädigte zog sich hierbei eine Beckenfraktur auf der linken Seite zu und wurde mit dem Rettungsdienst in die Helios-Frankenwaldklinik nach Kronach eingeliefert.