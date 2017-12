Konzert stimmte besinnlich und freudig

Die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest zählt zu den schönsten Zeiten im Jahr. In der Familie, in den Vereinen und kirchlichen Organisationen ist man eifrig bemüht, die letzten Tage vor Weihnachten zu nutzen. Besonders reizvoll sind die Konzerte, zu denen jetzt die Besucher strömen. Wer nach Ruhe und Verinnerlichung Ausschau hält, der ist vor allem in den Kirchen der Frankenwalddörfer gut aufgehoben.



Und ein solches Adventskonzert der Extraklasse wurde im Gotteshaus St. Katharina in Neukenroth geboten. Unter der Leitung von Kreismusikdirigent Roman Steiger gaben sich die Mitwirkenden alle erdenkliche Mühe, die Weihnachtsbotschaft zu vermitteln. Um es gleich vorweg zu nehmen, der musikalische Auftritt beeindruckte zutiefst. Die Sprache des Herzens dominierte an diesem unvergesslichen Abend, denn das gut abgestimmte Programm stand ganz im Zeichen von Harmonie und gegenseitiger Achtung. Es war ein Konzert der Besinnlichkeit. Die vielen Besucher aus nah und fern brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, denn die Mitwirkenden zauberten durch ihre Musik eine vorweihnachtliche Atmosphäre in die Neukenrother Kirche mit ihrer markanten spätgotischen Ausstattung, die alle in ihren Bann zog. Gänsehaut-Feeling machte sich breit.



Nach der Intonierung der "Jupiter-Hymn" aus der Planeten-Suite von Gustav Holst folgte die traditionelle Weise "Es ist ein Ros´entsprungen". Einen idealen Kontrast dazu bot das Musical "Beauty and the Beast". Mit "Irish Dream" von Kurt Gäble konnte man von der grünen Insel träumen. Besonders gefiel das österreichische Weihnachtslied "Es wird scho glei dumpa". "You raise me up" berichtete von Höhen und Tiefen des Lebens. Und als Solisten bewiesen Maximilian Knauer (Es-Alt Saxophon" sowie Nicolas Roth (Flügelhorn) ihr Können. Kurt Gäble glänzte erneut mit "Siehst du den Stern". Mit "Wo Menschen sich vergessen" kam die Sehnsucht nach Harmonie zum Ausdruck. Dann trat Elton John mit seiner universellen Melodie "Circle of Life", bekannt aus dem Musical "König der Löwen", auf den Plan.



Zur Abwechslung erfreute anschließend Stephanie Rebhan mit einer rührenden Weihnachtsgeschichte das erwartungsfrohe Publikum, das immer wieder mit langanhaltendem Applaus den Musikanten für ihren einfühlsamen Einsatz dankte. Und das mitreißende Lied "The little drummer boy", das sicherlich auch noch in hundert Jahren die Menschen begeistern wird, bezog sich auf die Weihnachtsgeschichte. Einen markanten Schlusspunkt setzte die Ballade "Heal the world" von Michael Jackson. Mit minutenlangen Ovationen dankten die Besucher für das vorweihnachtliche Geschenk, das vor allem sehr nachdenklich stimmte. Und das Neukenrother Gotteshaus bot dazu eine wunderbare, farbenfrohe Kulisse. Die Musikanten revanchierten sich schließlich mit einer weihnachtlichen Zugabe. Alle waren sich einig, dass dieses Konzert der Besinnlichkeit und Entspannung diente.