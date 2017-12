Konzert mit zwei Ehrungen

Erstmals hatte der neue Dirigent Andras Thiel die musikalische Leitung beim Jahresabschlusskonzert in der Pfarrkirche St. Marien übernommen. Die beiden Vorsitzenden Claudia Wellach und Ines Hergenröther zeichnete die beiden langjährigen Verantwortlichen aus. Wie Claudia Wellach betonte, sei der Führungswechsel im Verein, wie auch in der Kapelle problemlos vonstatten gegangen.

Jürgen Fischer stand dem Musikverein 28 Jahre als Dirigent zur Verfügung, er werde weiterhin als aktiver Musiker dabei sein und auch das Amt des stellvertretenden Dirigenten übernehmen. Die Vorsitzende erinnerte daran, dass man bereits ein Jahr nach der Stabübernahme von Jürgen Fischer bei einem Wertungsspielen den ersten Platz belege.

Die musikalische Leistung wurde immer weiter verbessert und man hatte als Musikverein einen Namen, der weit über die Ortsgrenzen hinausreichte. Jürgen Fischer hatte als "guter Geist des Vereins" einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Sein Bruder Martin hatte 33 Jahre die Finanzen geführt. Dabei standen vor allem in der Anfangszeit durch verschiedene Investitionen große Ausgaben an, blickte Claudia Wellach zurück.

Das große ehrenamtliche Engagement der beiden musikalischen Brüder wird auch von der Stadt Kronach gewürdigt, sie werde in wenigen Tagen mit der Silbernen Ehrennadel der Stadt bedacht. Laut Thomas Kolb, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Nordbayerischen Musikbundes, habe der Musikverein mit seinem tollen Programm den Konzertbesuchern ein wunderschönes Geschenk bereitet.

Eine schöne Nummer folgt der anderen

Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber meinte in seinem Grußwort, dass die Kirche ein guter Ort für dieses Jahresabschlusskonzert sei. Der Musikverein sei immer da und spiele seit vielen Jahren zur Ehre Gottes. Die Grüße der Stadt überbrachte der CSU-Fraktionsvorsitzende Jonas Geisler, welcher die aktiven Musiker für ihre Darbietungen lobte.

Das Konzert wurde durch Sabine Fischer moderiert und begann mit dem Stück "Also sprach Zarathustra", das durch den Film "Odyssee im Weltraum" bekannt geworden war. Von Kurt Gäble, den einige Musiker persönlich kennenlernen durften, stammte der Konzertmarsch "Salemonia", welcher immer als Begrüßungsmarsch zum Salemer Schlossfest gespielt wird. Bei der "Seeger Polka" übernahm der langjährige Dirigent Jürgen Fischer den Taktstock und Andreas Thiel trat als Solosänger auf. Beim französischen "Pas de Deux", das so viel wie "Tanz zu zweit" bedeutet, ließen die Solisten Roland Scherbel (Klarinette) und Jürgen Fischer (B-Saxophon) die Blättchen glühen.



Nach den Stücken "Bohemioan Lovers" für Trompete und Tenorhorn, dem "From distance" in "alter Besetzung" und dem "Domi Adventus" verabschiedete sich der Musikverein in die Pause. Der zweite Teil wurde mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf", den der Komponist Rudi Fischer auf dem Weg zur Arbeit mal eben komponierte, eröffnet. Das amerikanische Weihnachtslied "The little drummer boy" erzählt die Geschichte eines armen Jungen, der es sich nicht leisten kann, dem neugeborenen Jesus ein Geschenk zu machen und daher mit dem Einvernehmen der Jungfrau Maria für ihn auf seiner Trommel spielt. Dem langsamen Blues "Pavane in Blue" schloss sich "My secret lovesong" und "Pirates of the caribbean" an. Mit dem Lied "Nessaja" aus dem Musical "Tabaluga" war man nach rund zwei Stunden Musik auch schon fast am Ende des diesjährigen Konzerts, welche ab dem kommenden Jahr am ersten Advent stattfindet. Mit der Hymne "Highland Cathedral", die mittlerweile zu den bekanntesten Dudelsack-Melodien der Welt zählt, verabschiedeten sich die Musiker.