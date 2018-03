Köstlichkeiten frisch vom Kronacher Bauernmarkt

Heißer Kaffee, leckerer Kuchen oder frisch zubereitete Hühnersuppe - die allwöchentlich kleine, aber sehr aktive Runde der regionalen Anbieter hatte zum Auftakt der neuen Bauernmarkt-Saison traditionsgemäß wieder einige "Versucherla" vorbereitet. Ein Angebot, das von den Marktbesuchern gerne angenommen wurde.





Im nächsten Jahr steht ein Jubiläum an



Die Fieranten freuten sich ihrerseits über freundliches Wetter und einen sehr guten Besucherandrang bei der Eröffnung. Seit 1989 fester Bestandteil der Marktlandschaft der Lucas-Cranach-Stadt, kann der Bauernmarkt demzufolge 2019 hoffentlich bereits 30-jähriges Bestehen feiern.



Das Angebot auf dem Melchior-Otto-Platz umfasst auch heuer alles, was der heimische Boden oder Stall hergib. Am Stand von Günter Schwämmlein finden die Kunden unter anderem verschiedene Hausmacher-Wurst, Suppen, Sülzen oder Eisbein in Gläsern. In der Mitte des u-förmig angelegten

Bauernmarktes hat Hans Büchner sein Reich. Hier sind insbesondere Eier und Eiprodukte wie Likör und Nudeln sowie Suppenhühner, Brathähnchen oder Stallhasen zu haben.





Persönlicher Kontakt ist wichtig



Sigrid Merz verkauft Biolandprodukte wie Käse, Milch, Joghurt - aber auch Nudeln, während sich

am Stand der Familie Andreas Sittig Obst und Gemüse, Kartoffeln, Blumen und Pflanzen finden. Dabei ist es aber nicht "nur" das unschlagbar frische Angebot regionaler und saisonaler Erzeugnisse, das die Kunden vermisst haben, sondern insbesondere auch der persönliche Kontakt zu den Anbietern. Wo wird man heute noch beim Einkauf mit Handschlag begrüßt? Wer hat heute noch Zeit für ein paar freundliche Worte - und das selbst am Samstag, als sich erfreulicherweise

teilweise lange Schlangen an den einzelnen Ständen bildeten.



Für Hans Büchner, seit Beginn Motor des Bauernmarktes sowie Ansprechpartner der Direktvermarkter, und alle weiteren Anbietern ist es dann auch der schönste Lohn, wenn die Kunden mit Freude bei ihnen einkaufen und mit den Produkten zufrieden sind. Leider sehr erschwert werde die Arbeit der Direktvermarkter, so Büchner, durch die haarsträubende Bürokratie.





Qualität und Frische vor Ort



Offiziell eröffnet wurde der Markt von Kronachs Drittem Bürgermeister Markus Wich. Er bat eingangs für eine Schweigeminute für den tüchtigen Helfer des Bauernmarktes, Günter Holzmann, der Ende vergangenen Jahres verstorben war. Laut Wich biete der Markt die beste Möglichkeit, Qualität

und Frische vor Ort zu erwerben und sich schmecken zu lassen. Gleichzeitig führe der Markt der Bevölkerung die unverzichtbare Arbeit der Landwirte vor Augen, deren Image nicht immer das Beste sei. Sein Dank galt allen Verantwortlichen des Marktes. Ein großes Lob zollte er auch den historischen Gruppen, deren Anwesenheit eine große Aufwertung des kleinen offiziellen Akts darstelle.



Stadthauptmann Walter Schinzel-Lang, unter dessen Kommando die "Cronacher

Ausschuss Compagnie" den Bauernmarkt mit Salutschüssen aus den Musketen

eröffnet hatte, erinnerte an die Zeit des 30-jährigen Krieges. Damals sei es

nicht so einfach gewesen, vor Ort an Lebensmittel zu kommen, so dass man sich

bisweilen im Coburger oder Mitwitzer Raum "bedient" habe - und auch

umgekehrt.



Glücklicherweise könne man heuer 370 Jahre Westfälischer Frieden feiern und mittlerweile auch wieder "nachbarschaftlich friedlich" miteinander umgehen. Das Jubiläum drücke einerseits die Freude über diese lange Friedensepoche aus; sei anderseits aber auch Mahnung, dass sich

Derartiges nie mehr wiederhole. Der Markt hat bis Dezember jeden Samstag von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.





Einst 20 Marktstände



Der allererste Bauernmarkt wurde im April 1989 veranstaltet, damals ein riesiger Markt mit 20 Marktständen. Auf der Schütt spielte sogar eine Blaskapelle. Der Markt entstand einst auf Initiative des Förderkreises Kronach und Umland, der die Landbevölkerung hierzu motivieren wollte. Besonders groß war der Andrang nach der Grenzöffnung, da die Menschen aus der ehemaligen DDR

neugierig waren. Bereits 1992 bestand der Markt nur noch aus neun Ständen.



Das Zehnjährige feierte man gebührend mit einer Tombola und einem Quiz. Zudem initiierte man eine

Stadtrundfahrt mit einem Landschlepper und Aktionen für Kinder. Mittlerweile finden sich auf dem Markt noch vier Anbieter, die jedoch jeden Samstag vor Ort sind.