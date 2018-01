Knappe Mehrheit will Stadthalle Kronach

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

203 Personen haben sich an der nicht repräsentativen Umfrage beteiligt. Das Ergebnis: Eine knappe Mehrheit befürwortet die vom Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner (CSU) vorgebrachte Vision, in Kronach binnen der kommenden sechs Jahre eine Stadthalle zu bauen.



Die drei vorgeschlagenen Standorte Schützenhaus, Kaulanger und Kühnlenz-Passage stoßen jedoch nicht auf uneingeschränkte Begeisterung. Die meisten Befürworter einer Stadthalle konnten sich für keinen Vorschlag begeistern. Und 44 Prozent der Teilnehmer halten die Vision Stadthalle generell für eine Schnapsidee.



Braucht Kronach eine Stadthalle? Und welchen Standort favorisieren Sie? (Ergebnis)

Gesamt 203 Stimmen



12,32% - Ja, eine Stadthalle ist eine gute Idee. Sie sollte am Schützenplatz gebaut werden.



13,79% - Ja, eine Stadthalle ist eine gute Idee. Sie sollte im Bereich der Kühnlenz-Passage gebaut werden.



11,82% - Ja zu einer Stadthalle! Sie sollte am Kaulanger gebaut werden.



17,73% - Ja, aber von den vorgeschlagenen Standorten ist keiner der richtige.



44,34% - Nein, die Vision ist eine Schnapsidee. Kronach braucht viel, aber keine Stadthalle.