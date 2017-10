Kleiderannahme ist umgezogen

von HEIKE SCHÜLEIN

Der BRK-Kreisverband hat sein neues Dienstleistungs- und Katastrophenschutz-Zentrum in der Lönsstraße 10 bezogen. Hier, im ehemaligen Autohaus Vetter, nahe dem Landesgartenschau-Gelände, befindet sich ab sofort auch die Annahme für die BRK-Kleiderkammer.

Während die Kleiderspenden bislang in der Sammelstelle beim BRK-Kreisverband in der Rodacher Straße abgegeben werden konnten, ist ab sofort eine Annahme nur noch in der Lönsstraße 10 möglich. Wie gewohnt kann hier die Anlieferung rund um die Uhr an allen Tagen erfolgen. Der großzügige Annahmebereich in der großen Garage ist nicht zu übersehen und mit einem großen Schild versehen. In den späten Abend- beziehungsweise Nachtstunden ist die Garage entsprechend beleuchtet, beziehungsweise geht automatisch das Licht an.

Im Dienstleistungs- und Katastrophenschutz-Zentrum findet auch - nach dem Prinzip der kurzen Wege - gleich die Sortierung der gespendeten Kleidung und Waren statt. Die Kleidung wird von den ehrenamtlichen Mitarbeitern sortiert und der Kleiderkammer zugeführt.



Kleiderkammer bleibt am Ort

Die Kleiderkammer selbst bleibt nach wie vor in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 19 bestehen, wo sie auch weiterhin montags und donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet hat. Hier ist sich Kleidung erhältlich, die noch voll und ganz ihre Funktion erfüllt - kostenlos und ohne Vorlage eines Berechtigungsscheins.

Laut BRK-Ehrenamtsmanager Ralf Schmidt ist die Kundenanzahl der Einrichtung in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die wirtschaftliche Entwicklung zwinge immer mehr finanzschwache Einzelpersonen oder Familien dazu, die Hilfe der Kleiderkammer in Anspruch zu nehmen: "Es gibt immer mehr Menschen, die sich den Kleidungseinkauf in Geschäften nicht leisten können: Obdachlose, alte Menschen, die nur Grundsicherung bekommen, kinderreiche Familien und viele mehr."

Das Angebot wird vor allem von "Stammgästen" genutzt: Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, junge Familien und Rentner, kranke und gesunde Menschen. "Es ist Jahr für Jahr das Gleiche: Gerade in dieser Jahreszeit fehlt ein Nachschub an warmer Winterkleidung. Gebraucht werden vor allem gut erhaltene und saubere Winterkleidung in allen Größen, für Babys über Kinder und Jugendliche bis hin zu Erwachsenen. Unsere Lager sind derzeit komplett leer", bedauert der Ehrenamtsmanager, der das oft jahrzehntelange Engagement der derzeit 16 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kleiderkammer wie auch der tüchtigen Kleider-Sortierer lobt. Ohne sie könnte das so wichtige Hilfsangebot nicht aufrecht erhalten werden.

Zunehmend ein Armutsrisiko seien Arbeitslosigkeit oder Kinderreichtum. Auch für alleinerziehende Mütter werde die Kleiderkammer häufig ein Anlaufpunkt, um gut erhaltene Kinderkleidung oder Spielsachen zu erhalten. Gerade hier bestehe, wie Schmidt erläutert, ständig immenser Bedarf, da die Artikel für Kinder besonders gefragt beziehungsweise schnell vergriffen seien. "Benötigt werden dringend Jacken, Mäntel, Schuhe, Pullover und Hosen für Kinder und Jugendliche in allen Größen. Aber auch für Erwachsene wird Kleidung für die kalten Tage gesucht", appelliert Schmidt an die Bevölkerung.



Die Kleiderkammer

Ehrenamtliche gesucht: Der BRK-Kreisverband ist dringend auf die Mithilfe ehrenamtlicher Helfer angewiesen, nicht nur in der Kleiderkammer oder beim Kleidersortieren, sondern in jeder Sparte. Jeder, der helfen möchte, kann sich im Rahmen seiner Neigungen und zeitlichen Möglichkeiten engagieren. Interessierte melden sich bei Ralf Schmidt, BRK-Kreisverband Kronach, Rufnummer 09261/6072-161, Fax: 09261/6072-60 oder -199, E-Mail: r.schmidt@kvkronach.brk.de.



Öffnungszeiten Die Kleiderkammer in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 19 hat montags und donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.



Anlieferung Die Anlieferung kann rund um die Uhr in der Annahme beim Dienstleistungs- und Katastrophenschutz-Zentrum in der Lönsstraße 10 erfolgen. Das Gespendete soll nur hier und nicht mehr an der bisherigen Sammelstelle beim BRK-Kreisverband und auch nicht direkt in der BRK-Kleiderkammer abgegeben werden.