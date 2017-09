Kirchenumfeld erstrahlt in neuem Glanz

von VERONIKA SCHADECK

Das neu gestaltete Kirchenumfeld wird nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Dienstag, 3. Oktober, offiziell eingeweiht. Darüber freute sich Bürgermeister Jens Korn (CSU) in der Stadtratssitzung. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem

Festgottesdienst. Es ist das erste Projekt, das im Rahmen der Stadtsanierung in Angriff genommen wurde.



Weiterhin will man in Wallenfels beziehungsweise im Oberen Rodachtal im Tourismusbereich neue Impulse setzen. Deshalb wurde Sandra Heinz zum 1. August als Tourismusmanagerin für das Obere Rodachtal eingestellt. Korn verspricht sich mit dieser Verstärkung neue Idee und eine touristische Aufwertung für das Obere Rodachtal. Wie Korn erläuterte, sei der Tourismus einst ein bedeutender Wirtschaftsfaktor gewesen. In den vergangenen Jahren sei aber die Zahl der Besucher stark zurückgegangen.



Sandra Heinz erläuterte, dass es ihr in den Anfangswochen darum gehe, möglichst viele Leute kennen zu lernen und sich einen Überblick über den aktuellen Stand zu verschaffen. Sie stellte klar, dass sie nicht alleine neue Impulse für den Tourismus geben könne, sondern dafür auf die Hilfe der Mitbürger angewiesen sei.



Mit 6100 Gästen war für die Wallenfelser die Flößersaison zufriedenstellend. Laut Barbara Kolb-Kremer seien auch die Floßfahrten mit den Grillnachmittagen gut angenommen worden. Es sei aber teilweise schwierig, die Gäste in Wallenfels

und Umgebung unterzubringen. Matthias Zeitler (CSU) regte an, darüber nachzudenken, wie man die Leute zu mehr Konsum anregen könnte. Bernd Stöcker schlug vor, Toiletten am Ablegeplatz der Floßfahrten anzubringen. Zusammen mit der neuen Tourismusmanagerin will man nun nachdenken, wie man die Flößerei attraktiv halten kann.



Im Rahmen der Stadtsanierung soll das Gebäude Marktplatz 6 abgerissen werden. Dadurch werde die Kirche besser zur Geltung kommen. Das Büro Bauchplan hat nun die Idee vorgebracht, nach dem Abriss des Gebäudes bis zur endgültigen Umgestaltung des Platzes eine Plattform für Begegnungen für Jung und Alt zu schaffen. Angedacht wurden ein Holzdeck mit Sitzstufen zum Wasser und eine Sonnenbank mit Rückenlehne. "Die Gestaltung hätte Charme", so der Bürgermeister. Allerdings rentiere sich diese Zwischenlösung nicht zuletzt aus finanziellen Gründen kaum.



Ein Thema war auch das ehemalige Hallenbad im Bildungszentrum, das mit Hilfe des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Wie bereits berichtet, denkt die Gemeinde daran, eventuell einen generationenübergreifenden Indoor-Spielplatz zu schaffen. Bürgermeister Korn wies darauf hin, dass Claudia Ringhoff vom Projektbüro "Aktive Bürgerschaft" mit ins Boot geholt wurde, um neue Möglichkeiten für die Nutzung auszuloten. Dadurch kam unter anderem auch eine Idee auf, das einstige Leerbecken therapeutisch zu nutzen. Der Bürgermeister will nun in nächster Zeit die verschiedenen Ansätze bei der Regierung von Oberfranken vorstellen. Es geht dabei auch um Fördermittel.



Der geschäftsleitende Beamte Frank Jakob ging auf laufende Projekte in der Stadt Wallenfels ein. Demnach laufen derzeit die Arbeiten für den Bau der Wasserleitung zwischen der Vorderen Schnaid und Kleinthiemitz. Im Zuge dessen sollen auch die Hausanschlüsse erneuert und Glasfaserkabel verlegt werden. Ob die Straße eine neue Teerdecke erhält, ist derzeit noch fraglich. Wegen Baumaßnahmen wird es ab sofort eine Vollsperrung zwischen Schnappenhammer und Kleinthiemitz

geben. Bezüglich der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schnappenhammer und Wolfersgrün soll in diesem Jahr die Brücke abgerissen werden, im Frühjahr will man mit dem Straßenbau beginnen. Der Breitbandausbau in Wallenfels sei noch am Laufen, so Frank Jakob. Der Ortsteil Berghaus ist angeschlossen. Die Schnaid und die Voglerei sollen als nächstes in Angriff genommen werden.