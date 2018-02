Kinderbüttenabend sorgte für viel Stimmung

Eine Vielzahl von Sketchen und Tanzeinlagen standen auf dem Programm. Und die Zuschauer, egal ob jung oder alt, machten begeistert mit.

Festlich und stimmungsvoll war der Einmarsch der königlichen Hoheiten seine Tollität Prinz Maximilian I. und ihre Lieblichkeit Kerstin I. mit dem Sitzungspräsidenten Georg Löffler sowie der Kleinen und Großen Garde.

Kurzweil war wieder angesagt, als die Moderatoren, der Tiger (Katharina Hauptmann) und Bär (Hannah Kestel) das Publikum zu einer Reise voller Abenteuer einluden. Zuvor sorgten die "Schreihälse" der Pfarrei St. Johannes mit ihrem Einmarschrufen für Stimmung.

Begeisterung lösten unter anderem die "Injoy Kids" mit ihrer Zwergenparty aus. Mit prächtigen Kostümen stürmten die "Piraten" (Kleine Garde) auf die Bühne und gaben ihr Bestes. "Der kleine Horrorladen" (ATSV Turngruppe) glänzte mit akrobatischen Leistungen. Bunt und farbenprächtig bot die Ballettschule Engelmann mit ihren Gruppen einen tänzerischen Mix. Fetzig und voller Schwung wirbelte die Rock´n´Roll Gruppe des Frankenwald-Gymnasiums auf der Bühne. Und natürlich durften auch die Mittlere und Große Garde des ATSV Kronach nicht fehlen.

Außerdem glänzten die Showtanzgruppe des ATSV Kronach mit "der Bachelor" und die Turngruppe mit ihrem "kleinen Horrorladen! Zwischen den Tanzeinlagen gab es lustige Sketche und kesse Sprüche. So fragte das "Pummeleinhorn" nach dem besten Freund und kam zum Schluss, dass "ein guter Keks das Beste auf der Welt" ist. Paddington (Annalena Küfner) war auf dem Weg von Peru nach London. Dort fand er eine vorläufige Unterkunft bei der Familie Brown.

Dass Fiebermessen bei einem Renntier gar nicht so einfach ist, das wurde beim Sketch von "Anna und Elsa" (Schülerinnen der RS II) deutlich. Und problematisch wird es, wenn Papa eine neue Freundin hat, selbst wenn diese sich in der Umhängetasche befindet. (Schulspielgruppe der RS II). Schließlich waren " die Trolls" auf der Bühne. Anna Jakob versuchte, ihre Freundin Julia Gareis zum Lachen zu bringen. Am Ende weinte diese trotz aller Versuche, sie zum Lachen, Singen oder Tanzen zu bringen - aber vor Freude und Rührung wegen dieser großartigen Freundin. Am Ende gab es Kuschelalarm. Bei dieser Kinderbütt bewies der Nachwuchs, dass er durchaus mit den Erwachsenen mithalten kann. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Jugendorchester Kronach.