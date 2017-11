KronachZum dritten Mal wurden am Freitagvormittag die besten Mittelschüler des Schulamts Kronach ausgezeichnet. Mit Kayse Muhiyadin wurde zum ersten Mal auch der beste Migrant geehrt. Er will Krankenpfleger werden.



Schulamtsdirektor Uwe Dörfer sprach davon, dass der junge Mann aus Somalia viel Leid erfahren habe. Während seiner Flucht sei er in Gefangenschaft geraten. Seit 18 Monaten wurde der unbegleitete Minderjährige an der Gottfried-Neukam-Mittelschule unterrichtet. Dass Kayse Muhiyadin nun den qualifizierenden Abschluss erfolgreich abschließen konnte, freue ihn sehr.



Dörfer ging auch auf die Initiative des Abteilungsdirektors Schulen von der Regierung von Oberfranken, Klemens Brosig, ein. Er hat diese Bestenehrung ins Leben gerufen. Man habe damit herausstellen wollen, wie stark die Mittelschüler sind.



Landrat Klaus Löffler beglückwünschte die Absolventen. Sie seien nun gefordert, selbstverantwortlich ihren Weg zu gehen. Die Schulen haben ihnen das notwendige Rüstzeug gegeben und Werte vermittelt. "Habt Mut", forderte der Landrat die Absolventen auf.



Die Schule, so Klemens Brosig, habe den Schülern nicht nur Wissen beigebracht, sondern auch Sozialverhalten. Dafür dankte er der gesamten Schulfamilie. Er wies darauf hin, dass nicht nur das Handwerk, sondern auch die Industrie leistungsstarke junge Leute benötige.



Das Handwerk in Oberfranken habe 16 000 Unternehmen mit 75 000 Beschäftigten, einen Jahresumsatz von 7,4 Milliarden und 5500 Lehrlinge in der Ausbildung, brach Kreishandwerksmeister Heinrich Schneider eine Lanze für das Handwerk. Es Handwerk habe schon immer auf die Absolventen der Mittelschulen gesetzt, betonte er. Die Mittelschule spreche wie keine andere Schule Schüler an, die praktisch veranlagt seien und deren Interesse, Begabungen und Leistung im anschaulich konkreten Denken liegen.



Schneider bedauerte, dass die Mittelschule in der Öffentlichkeit ein Imageproblem habe. Bei vielen Menschen sei immer noch nicht angekommen, dass eine Berufsausbildung nur der erste Schritt auf einer lebenslangen Karriereleiter sein könne.



Hans-Jürgen Möhrle vom IHK-Gremium Kronach gratulierte den Schülern. Und er hatte einen Wunsch: "Egal ob Ausbildung oder schulische Weiterbildung, kommt zurück!" In Industrie und Handel gebe es 25.000 Arbeitsplätze im Landkreis.



Geehrt wurden für den Mittlerer Schulabschluss (MSA): Samantha Kaplan (1,56) von der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach und Pascal Martin (1,44) von der Mittelschule Pressig. Für ihren Qualifizierender Mittelschulabschluss (Quali) ausgezeichnet wurden Elena Sattler (1,9) von der Mittelschule Oberes Rodachtal in Steinwiesen sowie Antonio Buckreus (1,7) von der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach.



Als erster Absolvent mit Migrationshintergrund geehrt wurde Kayse Muhiyadin (2,8) von der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach.