Karibik-Feeling in Hesselbach

Zauberhafte Hawaiianerinnen und Hula-Mädchen mit Blumen in den Haaren und in Baströcken, die "Herren der Schöpfung" in quietschbunten Hawaiihemden, Shorts und Rastalocken auf dem Kopf und sogar erntefrischejamaikanische "Bananen": Sie alle tummelten sich, natürlich mit der obligatorischen Hawaiikette um den Hals, am Sonntag - zusammen mit vielen weiteren fantasievoll kostümierten Faschingsfans - im mit viel Aufwand geschmückten Gemeindehaus.



Köstliche Cocktails

Sommer, Sonne, gute Laune: Während sich das Januar-Wetter von seiner kalten, grauen und stürmischen Seite zeigte, konnte der faschingsbegeisterte Nachwuchs des Bergdorfs und der Umgebung einen Nachmittag lang dem tristen Wetter entfliehen und karibisches Flair in einer paradiesischen Umgebung genießen. Auch das Unterhaltungsprogramm, das die engagierten jungen Leute dem närrischen Völkchen boten, stand dem eines Beach-Clubs in nichts nach - köstliche Cocktails an der eigens eingerichteten Cocktail-Bar inklusive!



Bereits im fünften Jahr in Folge schmiss die Jugendgruppe Hesselbach nun schon eine Super-Faschingssause - dieses Mal unter dem Motto "Karibik"! Ausrichter des Gemeinschaftsprojekts "Hesselbacher Kinderfasching" sind seit rund 25 Jahren die Vereine der Dorfgemeinschaft. Nachdem die DG lange Jahre selbst die Kinder beim Fasching "bespaßt" hatte, übernahmen dies 2013 erstmals die Jugendlichen. Bei der Premiere ging es ins Schlümpfeland, 2014 in den Dschungel, 2015 ab in den Süden, 2016 auf den Bauernhof, 2017 zurück in die "Flower-Power"-Zeit und heuer eben in die Karibik. Die Jugendlichen hatten auch in diesem Fasching wieder viel Vorarbeit und Zeit investiert. Sie dachten sich ein Motto aus und legten den Ablauf fest, sie schmückten den Saal sowie die Bühne und organisierten kleine Preise - und das alles eigenverantwortlich! Schließlich errichteten sie auch noch eine Cocktail-Bar, an der es frisch zubereitete coole Cocktails und Drinks für jeden Geschmack gab.



Stolz auf die Jugendgruppe

Kein Wunder, dass sich dann auch Alexander Hoderlein von der örtlichen Dorfgemeinschaft "furchtbar stolz" aus die 2012 wiedergegründete Jugendgruppe zeigte, die seitdem das Dorfleben in vielfacher Art bereichert. Das bunte Gute-Laune-Unterhaltungsprogamm mit Musik, Spiel und Tanz wurde erneut sehr gut vom närrischen Völkchen angenommen. Bei Tänzen wie dem Ententanz, zum "Fliegerlied" oder beim nur mit einer großen Portion Gelenkigkeit zu meisternden - Limbo-Tanz, Polonaisen durch den Saal sowie lustigen Spielen wie Luftballon-Treten oder dem "heißen Sombrero" konnten sich die Mädchen und Jungen nach Herzenslust austoben.



Die Gewinner der Spiele erhielten kleinere Geschenke und Süßigkeiten, aber auch die anderen Teilnehmer wurden für ihr Mitmachen mit Trostpreisen belohnt. Preise in Form von Gutscheinen - wie beispielsweise ins Kino oder Schwimmbad - gab es auch für die Sieger des beim letztjährigen Dorffest initiierten Luftballon-Weitflug-Wettbewerbs. Den weitesten Weg legte der Luftballon von Aaron Welsch zurück - und zwar bis nach Selbitz im Landkreis Hof. Der Luftballon von Fabian Renk landete in der Nähe der Leitschmühle, während es die von Hannes Raab und Jacob Schneider immerhin bis nach Neufang schafften. Während der Nachwuchs seinen Nachmittags-Ausflug in die Karibik in vollen Zügen genoss, verweilten die Erwachsenen gerne in gemütlicher Runde im Barraum einen Stock tiefer. Auch Kaffee und Kuchen sowie kleine Imbisse wurden zu familienfreundlichen Preisen angeboten.



Erst am frühen Abend fand die Supergaudi ihr Ende. Zuvor war das bunte Völkchen in einem "kleinen,aber feinen" Umzug - unter musikalischer Begleitung durch die Hesselbacher Musikanten - von der Alten Schule zum Gemeindehaus gezogen.