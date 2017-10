Kapitänin auf der Kommandobrücke der Schule

von HEIKE SCHÜLEIN

Viele warme Worte und kleine Aufmerksamkeiten gab es für die neue Schulleiterin, die dieses Amt bereits ein Jahr lang nach dem Ausscheiden ihrer Vorgängerin Gisela Gebert-Hartenstein kommissarisch ausgeübt hatte. Nun erfolgte die offizielle Einführung an der "kleinen Schule mit Herz und Verstand".

Melanie Haberzettl oblag in der umfunktionierten Schul-Turnhalle die Begrüßung vieler Ehrengäste, darunter auch Diakon Jürgen Fischer und Pfarrer Gerald Munzert sowie weitere Freunde und Weggefährten.

"Wir brauchen eine Schule in Johannisthal", betonte Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU), der sich sehr darüber freute, dass die Grundschule nunmehr "stabile Strukturen" habe. Hierfür galt sein Dank dem Schulamt mit Schulamtsdirektor Uwe Dörfer an der Spitze sowie dem Sachgebietsleiter Stephan Doerfler von der Regierung von Oberfranken.

Kinder seien unser wichtigstes Gut. Vorhandenes Wissen an sie weiterzugeben, sei eine große wichtige Aufgabe, gerade in der jetzigen Zeit, in der der Schule aufgrund veränderter Gesellschaftsstrukturen immer mehr Aufgaben zuteil würden und sie immer mehr leisten müsse, auch Aufgaben, die früher zu 100 Prozent das Elternhaus übernommen habe, sagte Rebhan. Auch die Erziehung habe sich gewandelt, würden doch jetzt die Kinder bereits im Kindergarten zu sehr selbstbewussten Persönlichkeiten erzogen.

Sehr freue er sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Schulleiterin, deren herzliches Wesen und positive Ausstrahlung ansteckend seien, erklärte Rebhan.



Neuanfang in Führungsposition

Herzlich gratulierte Schulrätin Kerstin Zapf zu Melanie Haberzettls Amtseinführung und gab einen Einblick in deren bisherige Berufslaufbahn. Diese begann 2006 an der Volksschule Kulmbach und setzte sich danach in Erding fort. Nach ihrer Elternzeit war sie an den Schulen im Rodachtal, in Steinwiesen und als mobile Reserve in Stockheim tätig, bevor sie ihren Dienst in der Grundschule in Johannisthal begann. Seit 2016 übte sie hier das Amt der stellvertretenden Schulleiterin aus.

Obwohl ihr die Schule mit ihrem eingespielten Team schon sehr vertraut sei, stelle der Wechsel in die Führungsposition doch einen Neuanfang dar. "Veränderungen bringen den Reiz des Neuen mit sich", erklärte Kerstin Zapf und ermunterte Haberzettl, neue Impulse zu setzen. Hierfür bringe sie die besten Voraussetzungen mit.

Zapf bedauerte, dass durch den erhöhten Anspruch seitens der Gesellschaft an die Schule in Sachen Integration, Migration oder Inklusion manchmal das Kerngeschäft, der Unterricht, etwas hinten herunterrutsche. Die Anforderungen würden aber durch die Digitalisierung mit der angedachten Entwicklung neuer Medienpläne sicherlich noch steigen. Um den vielen, manchmal einem täglichen Marathon gleichenden Aufgaben gerecht zu werden, wünschte sie der neuen Schulleiterin Mut, Umsicht, Ausdauer und Leidenschaft.



"Erste Schulwochen liefen prima"

Den guten Wünschen schlossen sich BLLV-Personalratsvorsitzender Reinhard Horn sowie Elternbeiratsvorsitzende Tanja Mahr-Reiprich an, die die neue "Kapitänin" an Bord willkommen hießen. Pfarrer Ronald Henke sprach ein Dank- und Segensgebet.

Melanie Haberzettl selbst verzichtete auf eine große Rede: "Mir ist es einfach nur ein Anliegen, Danke zu sagen", erklärte sie. Danke für die große Unterstützung, die sie im letzten Jahr von so vielen Seiten erfahren habe, gerade auch von Rektorin Silvia Krüger und deren Stellvertreter Hans-Peter Müller von der Grund- und Mittelschule Küps. "Die ersten Schulwochen sind prima verlaufen", strahlte sie. Dies sei insbesondere mit ein Verdienst ihres engagierten Teams an Lehrern wie auch des Sekretariats. Erfreulicherweise wisse man nunmehr den Musiklehrer Michael Bauer wieder in den eigenen Reihen. Angedacht sei unter seiner Leitung eventuell die Gründung einer Musikklasse. Ein Dank galt auch den externen Partnern wie der Küpser Sparkasse und Raiffeisenbank sowie dem Kindergarten für die gute Zusammenarbeit.