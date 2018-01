Jugendwaldheim wird erweitert

"Am Jugendwaldheim in Lauenstein wird eine hervorragende Arbeit geleistet", betont Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner. Erfreulich für die Verantwortlichen vor Ort sei, dass der Freistaat 765 000 Euro für das Jugendwaldheim bereitgestellt hat.

Mit dem Geld sollen Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Eingangsbereich inklusive Sanitäranlagen und Schlafraum, Erweiterungen im Unterrichtsbereich und Werkraum sowie im Bürobereich umgesetzt und Personalräume geschaffen werden. Jürgen Baumgärtner begrüßt die Mittelbereitstellung, für die er sich im Landtag erfolgreich eingesetzt hat. Allerdings stößt bei ihm auf Unverständnis, dass das Heim den Planungen zufolge nicht vollständig barrierefrei ausgebaut werden soll. Bei einem Besuch des Waldjugendheimes sagte er zu, sich dafür einzusetzen, dass es finanziell zu Nachbesserungen kommt, damit das Haus vollständig barrierefrei wird. Ebenso wird er sich dafür einbringen, dass die Ölheizung auf Holz umgestellt und das Haus mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wird.

"In einem der waldreichsten Landkreise Bayerns kann für das Jugendwaldheim als Heizungsart nur Holz infrage kommen", so Jürgen Baumgärtner.