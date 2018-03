JU Kronach: Geschäftsführung der Klinik noch haltbar?

JU wählt deutliche Worte



Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU) und der Betriebsrat der Helios-Frankenwaldklinik hatten ernste Vorwürfe gegenüber der Klinikleitung geäußert (wir berichteten). Diese hatte zuvor Kritik an der Einladung Baumgärtners zur Betriebsversammlung durch den Betriebsrat laut werden lassen. Seitens des Betriebsratsvorsitzenden Manfred Burdich war von einem deutlichen Druck die Rede, den das Gremium verspürt habe. Die Geschäftsführung mit Christian Kloeters an der Spitze hatte als Grund für die ablehnende Haltung angegeben, dass man keine Wahlkampfplattform in der Klinik bieten wolle.Baumgärtners Vorwurf, dass diese Haltung unbegründet sei und vielmehr von der Geschäftsführung in den sensiblen Bereich der betrieblichen Mitbestimmung eingegriffen werde, wurde nun auch erstmals offiziell von einem Unionsverband kommentiert. Die Junge Union Kronach schloss sich der Auffassung des Abgeordneten an.Auf ihrer Facebook-Seite werden die JU-Vertreter deutlich. Dort wird gar davon gesprochen, dass die "Geschäftsführung nicht haltbar" sei, wenn diese tatsächlich Druck auf den Betriebsrat ausgeübt haben sollte. Wenn "Einschüchterungsmethoden" angewendet worden sein sollten, wäre "eine rote Linie überschritten". JU-Kreisvorsitzender Markus Oesterlein sähe dadurch die Unabhängigkeit des Betriebsrats gefährdet.Unseren Bericht vom Montag finden Sie hier bei inFranken.de.