Jetzt können die Prinzen offiziell heiraten

Ein Zeichen der Gleichberechtigung haben Gerald Fischer und Dirk Stauch bereits 2014 gesetzt. Damals erregten die Oberlangenstädter viel Aufsehen, als sie als das erste schwule Faschingsprinzenpaar Frankens inthronisiert wurden.Zur abschließenden Krönung ihrer Regentschaft gaben sie sich zum Amtsaustritt, am 11. November 2016, im Küpser Standesamt und später zum Rathaussturm erneut das "Jawort". Schon damals sprachen sie von einer Hochzeit, obwohl es im formellen Sinn keine richtige Heirat war. Mit Trauzeugen, Ringen und vielen Gästen besiegelten sie in Hochzeitsanzügen gekleidet den Bund fürs Leben. Sie wollten damit "noch eins oben drauf setzen", erklärt Gerald Fischer. Seit der Öffnung der Ehe steht für sie fest: Sie wollen die "Umwandlung" ihrer Lebenspartnerschaft in eine vollwertige Ehe.Welche Bedeutung die Ehe für alle für das Paar und die regionalen Standesämter hat, erfahren Sie auf hier