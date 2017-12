"Jede Krippe ist auf ihre eigene Art und Weise schön"

Liebevoll ordnen die Damen vom Strickkreis der evangelischen Kirche

Mitwitz ihre großen, selbst gestrickten Figuren in der Krippe an - Seite an

Seite mit einer Krippe voller zauberhafter Hummel-Figuren. Andrea und Stefan

Bauer setzen derweilen ihre aus zwei großen Teilen bestehende Drehkrippe auf

der Holzscheibe zusammen. Zur Hilfe eilt ihnen Siegfried Schneider, der

"natürlich" auch selbst wieder fleißig war und ebenfalls seine neueste

Eigenkreation präsentiert. Markus Stirn, Projektleiter von "Kronach

leuchtet", ist derweilen damit beschäftigt, die St.-Anna-Kapelle nebst der

darin aufgebauten - ganz unterschiedlichen - Interpretationen der

Weihnachts-Geschehnisse im besonderen Licht erstrahlen zu lassen.



Traditionelles und Überraschendes - Das gibt es ab dem heutigen Samstag wieder bei der

heuer bereits zum 30. Mal stattfindenden Krippen-Ausstellung der KEB, der im

Landkreis Kronach eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Erneut werden dabei

in der St.-Anna-Kapelle an den kommenden Advents-Wochenenden ganz

unterschiedliche Krippen zu sehen sein. Darunter finden sich überwiegend

Eigenkreationen von Hobby-Krippenbauern, die aus den verschiedensten

Materialien kleine Kunstwerke geschaffen haben: fränkische, alpenländische,

naturalistische, orientalische oder in Felsgrotten aufgebaute Krippen - und

eben auch ganz neue Ideen, wie die Krippe mit den gestrickten

"Hauptakteuren" der Heiligen Nacht.



Es handelt sich dabei um ein Geschenk, das die Strick-Damen Waltraud Butz,

Marion Feulner, Marion Kestel, Inge Wagner, Waltraud Kathan, Marianne

Holzheimer und Heike Fischer der evangelischen Kirche in Mitwitz gemacht

haben. "Wir stricken das ganze Jahr", erzählt Waltraud Butz von den

gemeinsamen Treffen. Wie lange sie für die Krippenfiguren gebraucht haben,

können sie daher nur schlecht einschätzen. Beim Krippen-Gebäude handelt es

sich um eine Maßanfertigung von Armin Fehn, da die üblichen Größen viel zu

klein für die großen Figuren gewesen wären. Manfred Nemmert sorgte für die

Beleuchtung der kleinen Kostbarkeit, die erst zum zweiten Mal öffentlich zu

sehen ist. Zur Ausstellungs-Eröffnung am Samstag können die Damen leider

nicht kommen, da sie am gleichen Tag auf dem Mitwitzer Weihnachtsmarkt mit

einem Stand vertreten sind. "Wir verkaufen dort verschiedene Strickwaren -

wie warme Socken, aber auch gestrickte Teddybären und vieles mehr. Die

Erlöse spenden wir für die Hilfsaktion "Brot für die Welt", verraten die

engagierten "Stricklieseln".



Ein Stamm-Aussteller ist dagegen Stefan Bauer, der schon einige Male mit

seinen Eigenkreationen vertreten war. Seit fünf Jahren ist der Wallenfelser

vom Krippenbau-Virus infiziert. Jahr für Jahr baut er seitdem etwa drei neue

Krippen verschiedener Art und Größe. "Wir haben jetzt mittlerweile um die 13

Krippen auf dem Dachboden stehen. Die können wir natürlich nicht alle jedes

Jahr aufbauen, dafür hätten wir gar nicht genügend Platz", lacht seine

Ehefrau Andrea. Für heuer hat sich der Schreiner etwas Besonderes

ausgedacht: eine aus Vorder- und Rückseite bestehende, sich drehende Krippe,

die auf ihrer elektrisch betriebenen Drehscheibe von allen Seite bewundert

werden kann.



Siegfried Schneider, zusammen mit Werner Müller Hauptorganisator der

KEB-Krippen-Ausstellung, ist schon voller Vorfreude auf die diesjährige

Jubiläum-Krippen-Ausstellung. Besonders freut es ihn, dass heuer - neben den

vielen treuen Stamm-Ausstellern - auch zahlreiche neue Gesichter vertreten

sind. "Jede Krippe ist auf ihre eigene Art und Weise schön. Je mehr

unterschiedliche Stile vertreten sind, umso besser", schwärmt er. Nicht

fehlen darf dabei natürlich auch die Kinderkrippe mit Sand und kleinen

Spielfiguren für die jüngsten Besucher.



Die erste Krippen-Ausstellung der KEB fand 1988 - damals noch in der

Rathaus-Galerie - statt. In den vergangenen Jahren lag man bei konstant

6000 Besuchern. Ausnahmen waren die Jahre nach der Grenzöffnung, in denen

man 10 000 Besucher zähle. Großem Dank ist man dem mittlerweile leider

bereits verstorbenen "Mann der ersten Stunde", Siegfried Götz-Herr,

verpflichtet, der über Jahrzehnte hinweg beispielhaftes Engagement zeigte.

Da der Heiligabend heuer auf einen Sonntag fällt, läuft die Ausstellung nur

vom 2. bis 17. Dezember - also lediglich über drei und nicht wie üblich vier

Wochenenden. Eröffnet wird sie am heutigen Samstag um 10 Uhr vom KEB-Vorsitzenden

Heinz Hausmann. Für die musikalische Umrahmung sorgen wieder ehemalige

Kinder des Kindergartens Rosenberg unter Leitung von Birgit Kestel. Zur

Krippenschau wurde erneut zusammen mit dem Büchertreff der Pfarrei St.

Johannes Kronach ein Begleitprogramm erarbeitet. Die Ausstellung ist jeweils

samstags und sonntags von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.