Intercity hält nach zehn Jahren wieder in Kronach

An sechs Tagen in der Woche wird der Zug Kronach an die Strecke Leipzig - Karlsruhe und somit an das Fernverkehrsnetz der Bahn anbinden. Folgende Haltezeiten sind geplant: von Karlsruhe nach Leipzig: Montag bis Donnerstag und Samstag um 11.33 Uhr sowie Freitag um 19.33 Uhr; von Leipzig nach Karlsruhe: Sonntag bis Donnerstag um 18:28 Uhr sowie Samstag um 10:28 Uhr.Wie die Politik diese Anbindung einschätzt und was weiterhin geplant und gefordert wird, erfahren Sie hier