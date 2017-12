In Neufang gehen die "Pfefferer" um

Die Ursprünge des heidnischen Fruchtbarkeitsrituals des Pfefferns finden sich bereits im 18. Jahrhundert. Gepfeffert wird traditionell am "Tag der unschuldigen Kinder" (28. Dezember). Dieser Brauch wird aber nur noch in wenigen Dörfern aufrechterhalten. In Neufang gibt es ihn schon sehr lange.



Zum "Pfeffera"-Zug gehören neben dem Musikanten auch ein Schlotfeger, ein Scherenschleifer, ein Sack- sowie Schnapsträger und ein Kürassier, der die Kasse mit sich führt. Dann gibt es noch Jäger und Tänzer. Die Zeremonie in den Häusern läuft immer gleich ab: Es wird getanzt, getrunken und natürlich gepfeffert. Zunächst wird ein "Schneewalzer" mit der Hausherrin und den anderen weiblichen Mitbewohnerinnen getanzt. Anschließend vertreibt man durch das Hauen mit dem Pfefferstrauß (geschnittene Tannenzweige) auf die Beinrückseiten der Frauen die bösen Geister fürs kommende Jahr. Gepfeffert werden in Neufang lediglich die Frauen.



Wer mehr über diesen Brauch in Neufang erfahren will und auch darüber, was dort an Silvester passiert, kann das bald hier bei inFranken-Plus nachlesen.