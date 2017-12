Persönlicher Abfuhrkalender als Download





Die Bürger können sich via Smartphone zum Beispiel bequem an alle Müllabfuhrtermine erinnern lassen und viele aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung zu jeder Zeit abrufen. Ines Pfadenhauer stellte das neue Angebot gestern den Mitgliedern des Abfall- und Umweltausschusses des Landkreises im Landratsamt vor.Per Push-Nachricht oder E-Mail erfahren Interessierte rechtzeitig, wann die graue, grüne oder gelbe Tonne geleert wird oder die nächste Problemmüllsammlung stattfindet. Zudem ist es möglich, seinen persönlichen Abfuhrkalender aufzurufen und herunterzuladen.Außerdem findet man bequem alle Wertstoffhöfe mit Adresse und Öffnungszeiten und kann sich sogar dorthin navigieren lassen. Auch Containerstandorte, Kompostplätze, die Bauschuttdeponie oder die Müllumladestation können über das Mobiltelefon geortet werden. Mit einem Klick werden der aktuelle Standort des Benutzers und die am nächsten liegende Entsorgungsstation angezeigt. Das geht wahlweise als Straßenkarte oder als Satellitenbild.Bei Umzug können die Daten jederzeit geändert oder gelöscht werden. Was bietet die App noch? Vom Abfall-ABC bis hin zu den News aus der Abfallwirtschaft und den Ansprechpartnern im Landratsamt.Ein weiterer Vorteil ist der Datenschutz.Der Nutzer bleibt immer anonym, denn bei der Anmeldung müssen keine persönlichen Daten oder E-Mail-Adressen angegeben werden. Verfügbar ist die Abfall-App für alle mobilen Apple Geräte, alle Endgeräte mit dem Google-Betriebssystem Android und für Windows-Phone-Geräte.Um die neue Abfall-App auf dem jeweiligen Smartphone verwenden zu können, einfach den folgenden Link in den Browser des Gerätes eingeben: awido.cubefour.de/Customer/kronach/mobile