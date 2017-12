In Italien gibt es zweimal Geschenke

Gibt es Christbäume in Kolumbien? Wie feiert man in England die Festtage? Hat der Weihnachtsmann eine Frau? Und was hat es mit der Hexe "Befana" auf sich, die an Heiligabend in den Schornstein einsteigt? Antworten auf diese Fragen gaben Sonntagnachmittag Christin Neder-Brown aus den USA, Andrea Engelhardt aus Kolumbien, Ela Janke aus Polen, Matteo Ricupero aus Italien, Helen Wich-Herrlein aus England sowie Getachew aus Äthiopien bei ihrem ebenso spannenden wie unterhaltsamen und teilweise recht kurios anmutenden "Blick über den Tellerrand".



Helen Wich-Herrlein, die vielen aufgrund ihrer Tätigkeit als Dekanatssekretärin bekannt ist, stammt aus Manchester. Sie wuchs in England auf und studierte in Edinburgh. In ihren Trimester-Ferien jobbte sie in Oberbayern. Aus Liebe zu ihrem späteren Ehemann wanderte sie nach dem Studium nach Deutschland aus. In Kronach ist sie seit 17 Jahren. "In England kennen wir keinen Nikolaus und keinen Adventskranz. Wir essen auch keine Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen oder Stollen", erzählt sie. Dafür gebe es Mince Pie sowie Christmas Cake - vergleichbar mit Muffins und Früchtebrot.



Pudding und volle Socken

Weihnachten wird im Kreise der Familie gefeiert. Auf den Tisch kommt Truthahn mit Gemüse und anschließend Christmas Pudding. Nach alter Tradition hängt man in England Strümpfe und Socken am Bett auf. In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag kommt "Father Christmas" - der Weihnachtsmann- über den Schornstein ins Haus und stopft die Socken mit Geschenken voll.



Matteo Ricupero lebt seit über 35 Jahren in Kronach. Er wurde 1965 in Coburg geboren. Später lebte er mit seiner Familie in Sizilien und Mailand. Seit 1982 betreibt er eine Pizzeria in der Oberen Stadt. "In meiner Heimat - fast schon an der Grenze zu Afrika - ist es auch an Weihnachten warm. Es gibt keinen Winter und demzufolge auch keinen Schnee", verrät er. Weihnachten ist in Italien ein großes Familienfest, bei dem viel gefeiert und gegessen wird.



Eine Hexe und ihr "Ehemann"

Auch in Italien kommen die Geschenke in aufgehängte Strümpfe; allerdings nur für brave Kinder. Freche Kinder fänden darin Holzkohle. "Die Geschenke bringt die Hexe "Befana", die auf einem Besenstil angeritten kommt", lacht der Italiener. "Befana" kommt aber erst am 6. Januar, also an Dreikönig. Die ersten Geschenke bringt bereits am 25. Dezember der Weihnachtsmann, Befanas "Ehemann". Somit gibt es in Italien gleich an zwei Tagen Geschenke.



Die Polin Ela Janke hat ebenfalls in Kronach ihr Glück gefunden, wo sie mit ihrer Familie lebt. "In Polen hat sich viel verändert. Mittlerweile gibt es auch Geschenke an Weihnachten. Wir kannten das allerdings nicht", blickt sie zurück. Ela Janke wuchs mit ihren Eltern und fünf Geschwistern auf einem Bauernhof auf. Eine Adventszeit in dem Sinne gibt es in ihrer Heimat nicht - auch keine Plätzchen oder Süßigkeiten. Für Weihnachten besorgte ihre Mutter zumindest einige Nüsse, Äpfel und Zuckerstangen. Der Weihnachtsbaum wurde vom Vater am Heiligabend direkt aus dem Wald geholt. "Da war noch Schnee drauf und auch Eiszapfen hingen dran", erinnert sie sich. Den Schmuck haben die Kinder selbst gebastelt, beispielsweise in bunte Folien eingewickelte Nüsse oder Bonbons.



An Heiligabend kochte ihre Mutter zwölf verschiedene Gerichte - kein Fleisch, dafür Fisch, Gemüse, Maultaschen und süße Suppe. Der Tisch war dekoriert mit Kerzen und Heu. Es wurde auch ein zusätzlicher Teller aufgestellt - symbolisch dafür, Menschen,die sich in dieser Nacht verirren, Unterschlupf zu gewähren. Es wurde gebetet, Weihnachtslieder gesungen und um Mitternacht der Gottesdienstbesucht. Eine Tradition habe sie beibehalten, nämlich das Teilen und das gemeinsame Essen einer großen weißen Oblate.



Andrea Engelhardt ist seit 19 Jahren in Kronach. Nach ihrem Abitur ging sie als Au-pair Mädchen nach München. Nach drei Wochen lernte sie ihren späteren Ehemann Florian Engelhardt kennen und wanderte später nach Deutschland aus. Der Advent im auch im Dezember sehr warmen Kolumbien beginnt in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember, dem "Tag der unbefleckten Empfängnis Mariens". In der Nacht der Kerzen - die "Noche de las Veltitas" - kommen die Kolumbianer vor ihren Häusern zusammen und zünden unzählige Kerzen an, um damit Maria symbolisch den Weg zu bereiten. Am 16. Dezember beginnt die "Novena de Navidad" (neun Tage vor Weihnachten). Von diesem Tag an werden überall Weihnachtsmessen abgehalten. Die Kolumbianer treffen sich zum Beten und Singen.



In Kolumbien wird getanzt

Am Heiligabend wird im Familienkreis Truthahn gegessen und tüchtig geschlemmt, gebetet, gesungen und getanzt. "Tanzen ist das Wichtigste", lacht sie. Da es in Kolumbien keine Tannen gibt, sind die Christbäume aus Plastik. Die vom Christkind gebrachten Geschenke werden an Mitternacht geöffnet, von kleineren Kindern am nächsten Tag. Das Ende der Weihnachtsfeiertage ist am 31. Dezember. An dem Tag wird eine Puppe wird mit Sägespänen ausgestopft und angezündet - symbolisch für jemanden, den man nicht leiden mag, insbesondere Politiker.



Christin Neder-Brown, Tochter eines amerikanischen Vaters und einerdeutschen Mutter, wurde in Deutschland geboren. Als sie sechs Monate alt war, wanderte die Familie in die USA aus. Hier lebte sie acht Jahre in New York. Nach Kronach kam sie, da ihr Mann aus dem Landkreis stammt. "Die Amerikaner haben sich aus den Bräuchen anderer Länder ihr eigenes Weihnachten gebastelt", vermutet sie. Der wichtigste Tag in Amerika sei nicht Weihnachten, sondern "Thanksgiving". Der Plastik-Weihnachtsbaum wird dann auch schon am Sonntag nach "Thanksgiving" geschmückt.



In ihrer Heimat werden Unmengen von Weihnachtskartenversandt. Sie erinnert sich an 480 Karten alleine in einem Jahr, die man zu Hause aufhängte. An Heiligabend gibt es keinen Gottesdienst, da dies kein Feiertag in ihrer Heimat ist. Dort kommt auch nicht das Christkind, sondern "Santa Claus" in der Nacht auf den 25. Dezember. Zur Stärkung werden ihm an Heiligabend Kekse und warme Milch hingestellt sowie neun Karotten und neun Würfelzucker für seine Rentiere. "Am Morgen rennen die Kinder noch im Schlafanzug zum Christbaum", lacht sie. Kleinere Geschenke kommen in Socken,größere unter den Baum. Es gibt sehr viele Süßigkeiten.



Erst am 7. Januar

Getachew ist 26 Jahre und kommt aus Äthiopien, das er aus politischen Gründen verließ. Die Geburt Jesu wird auch von orthodoxen Christen an Weihnachten gefeiert. Da die Ostkirchen jedoch den Julianischen Kalender verwenden, findet das Fest erst am 7. Januar statt. Es gibt Geschenke und der Gottesdienst wird besucht. Übersetzt wurden seine Ausführungen von Miriam Highland-Müller, deren Eltern aus Dublin stammen.



Sehr berührend war die Schilderung einer Zuhörerin von einem Weihnachts-Erlebnis in Mexiko. Dort kaufte sie einem armen ausgehungerten Mann an Heiligabend einige Äpfel ab, worüber er sich zutiefst dankbar zeigte. "Das sollten mehr Europäer sehen, um zu verstehen, in welchem Überfluss wir hier leben", appellierte sie.



Pastoralreferentin Birgitta Staufer-Neubauer hatte landestypische Leckereien besorgt und auch einige der Erzähler hatten Köstlichkeiten aus ihrer Heimat zubereitet. Helen Wich-Heiter und Christin Neder-Brown stimmten zwei Weihnachtsstücke in ihrer Heimatsprache an. In gemütlicher Runde klang die zauberhafte Veranstaltung aus, die in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk erfolgte.