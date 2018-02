In der Zecher-Halle "Eicht"s"

Die Comedy-Saison in der Zecher-Halle wird mit einem weiteren Juwel der Region erweitert. Stefan Eichner, genannt "das Eich", wird am 22. April mit seinem Programm "jetzt Eicht"s" in Neukenroth antreten.



"Ein kabarettistisches Chamäleon" titelte die Presse über die Auftritte des Franken, der für seine Gastauftritte beim Bayerischen Fernsehen bekannt ist und auch im Radio seinen wöchentlichen Senf bei "Das Eich der Woche!" dazu gibt. Seit sage und schreibe zehn Jahren ist Frankens "entspanntester" Exportschlager auf den Bühnen der Republik und mittlerweile auch auf Kreuzfahrtschiffen weltweit als Spaßmacher unterwegs.



Ein Ende ist nicht in Sicht, im Gegenteil! "Entspannt euch! Alles eine Frage der Sichtweise", meint "das Eich" und wird in seinem Programm den alltäglichen Wahnsinn einmal mehr gemeinsam mit dem Publikum weglachen und -singen.



Eintrittskarten für "das Eich" sind in der Bäckerei Nickol, Tel. 09265/1348, in Neukenroth erhältlich.