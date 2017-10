Die kürzeste Wegverbindung zwischen der Stadt Wallenfels und der Marktgemeinde Steinwiesen führt über den steil ansteigenden Silberberg. Allerdings ist aus dem einstigen schmalen Fußweg teilweise auf der Ostseite eine Forstwirtschaftsstraße geworden. Wie beschwerlich dieser Weg einstmals war, das erlebt man erst auf einer Wanderung beim Abstieg an der Westseite nach Steinwiesen.



Während der ursprüngliche Fußweg im westlichen Stadtbereich von Wallenfels nur noch erahnt werden kann, erinnern heute noch einige Kapellen und Martern am Fuße des Reupoldsberges an den einstigen Verlauf.



In diesen Reigen der religiösen Flurdenkmäler am Wegesrand fügt sich auch die Marter hinter dem Schützenhaus ein, die von der Bundesstraße aus nicht einsehbar ist. Sie befindet sich im Besitz der Schützengesellschaft Wallenfels und steht hier seit dem Jahre 1744.

Anlässlich einer Kontrolle der Flurdenkmäler 1978 im Stadtbezirk von Wallenfels begleitete mich dankenswerterweise der Kulturreferent und Stadtrat Herr Kremer, der sich vor Ort überzeugen konnte, dass sich manches Denkmal in einem sehr desolaten Zustand befand. So auch die Sandsteinmarter beim Schützenhaus. Sockel, Schaft und Aufsatz standen lose übereinander und drohten beim nächsten Sturm einzustürzen. Zudem war der hohe Schaft in der Mitte auseinander gebrochen, was auf eine frühere Beschädigung einen Hinweis gab. Noch war ein größerer Schaden mit geringen Mittel abzuwenden, denn es bedurfte lediglich ein fachgerechtes Verbinden der Einzelteile. Kremer sicherte zu, dass diese Arbeiten umgehend durch eigene Kräfte ausgeführt würden, was auch geschah.



Viele Jahrzehnte hätte das Flurdenkmal so überstehen können, hätte nicht 1983 ein Lkw die Marter beim Rangieren umgefahren. Der Schaden war gewaltig. Manch einer hegte Zweifel daran, ob hier eine Restaurierung noch möglich sei. Nachdem sich der Unfallverursacher umgehend gemeldet und sich bereit erklärte hatte, die Kosten für den verursachten Schaden zu tragen, konnten die Trümmer des fragmentierten Kunstwerks in die Werkstatt des Steinmetzbetriebes Eduard Gehring, Kronach, transportiert werden. Es kostet dem Steinmetzmeister Günter Gehring viel Zeit und großes Können, bis die Einzelteile wieder fachgerecht hergestellt waren.



Als wir im Juli 1984 die Wiederaufstellung am ursprünglichen Standort durchführten, war auch Stadtrat Wolfgang Eidloth zur Stelle. Er hatte die zerstörten Trümmer gesehen und war überglücklich, dass die Marter wie der Phönix aus der Asche, in voller Schönheit wieder vorhanden war. Als wir gemeinsam vor dem ca. 2,5 Meter hohen Denkmal standen, äußerte sich seine Freude in dem in Dialekt gesprochenen Satz: "Su schöö war die nuch nie - höchstens 1744!" Die Jahreszahl 1744 befindet sich in einer Kartusche am Sockel.

Akanthusranken an der Stirnseite des Schaftes schlingen sich hinauf bis zum "toskanischen" Kapitell, auf dem der rechteckige Aufsatz mit seinen Heiligen ruht. Das Bild der Schauseite zeigt die Krönung Mariens durch die Trinität. Die linke Schmalseite ziert ein Kruzifix, die rechte Seite der heiligen Nepomuk, Schutzpatron unter anderem der Flößer. Eine Steinkugel als Abschluss bekrönt das Werk.



Ob es der heilige Nepomuk war, der die Stadtväter dazu veranlasste, alle Mithelfer bei der Aufstellung der Marter zu einer kräftigen Brotzeit bei den Flößern einzuladen oder die Flößer selbst? Jedenfalls fühlten wir uns heimisch unter Gleichgesinnten im Willi-Schreiber-Haus, da auch die Flößer die Tradition unseres Frankenwaldes aufrecht halten und den Namen Wallenfels in alle Lande tragen.