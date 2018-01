IG Metall ruft im Kreis Kronach am Freitag zu Streiks auf

Am Freitag wird der Tarifkonflikt zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern in der Metall- und Elektroindustrie auch den Kreis Kronach erreichen. "Wir sind gerade dabei die entsprechenden Planungen abzuschließen", teilte Jürgen Apfel, Geschäftsführer der IG Metall Coburg, auf Anfrage von inFranken.de mit.



Demnach sollen die Mitarbeiter der beiden Automobilzulieferer Valeo und Lear Corporation sowie des Unterhaltungs- und Kommunikationstechnikunternehmens Loewe in der ersten Welle des Protests dazu aufgerufen werden, eine Stunde früher ins Wochenende zu gehen. Geklärt werde derzeit noch mit den Beschäftigen der Firmen Loewe und Lear, ob dort am Freitag zusätzlich eine "Aktion vor dem Tor" stattfinden soll.



Zwei Forderungen

Die Gewerkschaft will durch die Warnstreiks vor dem Beginn der dritten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die weiterhin bei ihrem Standpunkt bleiben und die Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn für alle 3,9 Millionen Beschäftigten ablehnen. Ebenso auf wenig offene Ohren stößt bei diesen die Option, die Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden zu senken. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder und pflegende Familienangehörige sollen dann einen Teillohnausgleich erhalten dürfen, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren.



Was die betroffenen Unternehmen zu den bevorstehenden Streiks sagen und was die IG Metall für die zweite Welle des Warnstreiks im Landkreis plant, lesen Sie in Kürze hier auf inFranken.de.