Aber auch Freunde der Fousanaocht kamen auf ihre Kosten, denn wie schon seit mehr als zwei Jahrzehnten stellt sich beim Dreikönigsball auch die Kroniche Fousanaocht der Öffentlichkeit. Es ist eine Höhepunkt einer tollen Ballnacht, wenn die Kroniche Fousanaocht mit ganzem Hofstaat, den man zu bieten hat, in musikalischer Begleitung durch die "Echtn Kroniche Housnküh" und schützender Formation der Stadtsoldaten in den Saal einzieht.

Zuvor wurde der Dreikönigsball traditionell mit einem Walzer eröffnet. Die Tanz- und Partyband "Andorras". Die Band spielt schon seit Jahren zum Dreikönigsball in Kronach auf. Es gelingt den Musikern mit ihrer charmanten Sängerin Angie vom ersten Ton an, die Besucher auf die Tanzfläche zu locken. Ihr Repertoire mit klassischen Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen lässt die Frankenwald-Tanzliebhaber ihre Runde drehen und sie dabei ins Schwärmen geraten.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende des VlF im Landkreis Kronach, Gerd Zehnter, freute sich zahlreiche Besucher begrüßen zu können, neben der beliebten Band besonders die Kroniche Fousanaocht und den Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Landkreis Kronach, Erwin Schwarz. Der BBV ist Mitorganisator des Dreikönigsballs.

Nach dem Einzug der Kroniche Fousanaocht übernahm deren Sitzungspräsident Georg Löffler mit seinen spitzfindigen Humor die Moderation und nahm sogleich den Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner auf die Schippe. Der MdL wurde von den Landwirten bei seinem Vorstoß zum Frankenwald-Nationalpark überall bei seinen Auftritten von den Bauern ausgebuht und verhöhnt. Dabei habe er doch nur nur das Beste für sich selbst gewollt. Wenn er nämlich kein Landtagsabgeordneter mehr wäre, hätte man ihn doch im Nationalpark als "Baum-Gärtner" gebraucht und er hätte somit einen gesicherten Job gehabt.

Nach der Vorstellung von seiner Tollität Prinz Maximilan I und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Kerstin I, erfreute die kleine Tanzgarde unter Leitung von Sabrina Stöckert mit einer gut einstudierten Formation die Dreikönigsballbesucher. Es folgte die große Tanzgarde unter Leitung von Karolin Söhnlein und Melanie Höfner, die mit einem grazilen Showtanz die Augen und das Staunen mit einer beeindruckenden Leistung auf sich lenkte. Beide Garden erhielten tosenden Applaus für ihre Auftritte.



Nach der Ordensverteilung an die Vorstände des VlF und BBV gab es als Dank kleine Geschenke und rote Rosen für die Garde-Tänzerinnen. Mit einen kräftigen dreifachen "Kronich Feuedunnekeil" verabschiedete sich die Kroniche Fousanaocht für diesen Abend aus dem Schützenhaus. Es folgen Büttenabende am 26./27. Januar, 2./3. Februar und die Kinderbütt am 9. Februar sowie weitere Auftritte der Kroniche Fosanaocht. Danach aber gehörte die Tanzfläche für weitere schöne Stunden den Tanzliebhabern aus dem Frankenwald. Den Dreikönigsball gibt es seit den 1950er Jahren und er hat nichts an Attraktivität verloren, im Gegenteil. erfreut sich dieses gesellschaftliche Ereignis großer Beliebtheit, wozu auch das ansprechende und abwechslungsreiche Repertoire der "Andorras" beiträgt. eh