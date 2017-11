Über Hochschule für Kreis Kronach wird weiter diskutiert

Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner geht zuversichtlich in die Gespräche um eine neue Hochschule für den Landkreis Kronach. Seit geraumer Zeit wird über eine Bildungsstätte rund um das Thema "Holz" diskutiert. Inzwischen wurde die Idee in München - auch mit Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) - näher besprochen.



Die Konzeption der Schule, die Baumgärtner vorschwebt, soll sich allerdings nicht nur auf den Forst beschränken. Der Abgeordnete möchte weitere Studiengänge ansiedeln. Und er hat auch schon Standortwünsche in der Kronacher Altstadt sowie über den Frankenwald verteilt im Kopf.



Was er sich genau vorstellt und wieweit die Diskussion über diese Bildungsstätte gediehen ist, erfahren Sie bald bei inFranken.de.