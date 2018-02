Helmut Vorndran liest im Kronacher "Struwwel"

Auf seine ganz eigene, urkomische Art liest Helmut Vorndran am 12. März um 20 Uhr im Saal des "Struwwelpeter" in Kronach in der Reihe "Kulturcafé am Montag" vor. Der Autor nimmt gerne fränkische Orte und Personen in seinen Büchern auf. Mancher Franke munkelt, es würde sich bei seinen Charakteren um wirklich existierende Personen handeln.



Die aktuelle Geschichte: "Ein talentfreier Zauberer wird in einem Bamberger Hotel ermordet aufgefunden. Ein alltäglicher Mordfall so scheint es, wenn nicht dem Opfer diverse Körperteile entfernt und eine blutige Botschaft an der Wand des Hotelzimmers platziert worden wäre."





Tickets erhältlich

So beginnt die verzweifelte Jagd nach einem hemmungslosen Psychopathen, welcher der Bamberger Kripo immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Durchsetzt wird dieser bizarre Mordfall zusätzlich von einer gestalkten Fotografin, dramatischen Beziehungskrisen und einem Ermittlerschweinchen, welches verhütungstechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden muss.



Der neue Fall von Haderlein, Riemenschneider und Co. ist ein unwirklicher Trip durch die Abgründe der menschlichen Seele. Tickets gibt es über reservix.de oder direkt im Struwwelpeter Kronach.