Helfende Hände führen durch Mediendschungel

Medien sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Das bringt viele Vorteile mit sich, birgt aber auch so manches Ärgernis oder kann sogar zur Gefahr werden. Schüler wachsen von klein auf in diese Medien hinein und verwenden sie täglich und ganz selbstverständlich. Die "Netzgänger" an der Maximilian-von-Welsch-Realschule stellen sich für ihre Mitschüler als Informations- und Inspirationsquelle zur Verfügung.



Dazu hatte sich die Klasse 9 d im vergangenen Schuljahr in einem Tagesseminar einer fachlich kompetenten Ausbildung unterzogen. Der Tagungsort war die Franken-Akademie im Schloss Schney. Seit dem Schuljahr 2016/2017 werden vier themenbezogene Workshops für die Schüler der fünften Jahrgangsstufe angeboten, die für sie interessant sind und ihnen helfen sollen, sich in der Medienwelt zurechtzufinden. Die Ausbildung zum "Netzgänger" wird seit dem letzten Schuljahr an verschiedenen oberfränkischen und unterfränkischen weiterführenden Schulen durchgeführt. Der "peer to peer" (von englisch peer: "Gleichgestellter", "Ebenbürtiger")-Gedanke spielt hier eine wichtige Rolle.



In den dreistündigen Workshops, die komplett von den Schülern der 9 d durchgeführt werden, lernen die Kleinen nicht nur, sich in sozialen Netzwerken zurechtzufinden, sondern auch die wichtigsten Dinge zum Thema Technik und Recht. Auch die Zeit, die sie in Online-Spielewelten verbringen, wird unter die Lupe genommen. Da "Cybermobbing" auch nach all den Jahren immer noch aktuell ist, wird auch diesem Problem ein eigener Workshop gewidmet.



Innerhalb zweier arbeitsreicher Tage sammelten die Fünftklässler dabei viele neue wichtige Eindrücke und wertvolle Erkenntnisse rund um die Neuen Medien, die ihnen auf anschauliche Art und Weise von den Moderatoren der 9 d vermittelt wurden.