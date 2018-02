Haushaltsentwurf: Kreis investiert 2018 vor allem in Bildung und Straßen

Investitionen in Höhe von 13 Millionen Euro





Der Landkreis Kronach investiert auch 2018 viel Geld in die Bildung. Für die Sanierung der Volkshochschule in Kronach sind 2,8 Millionen Euro eingeplant - etwa eine Million davon aus Fördermitteln.Für die Restabwicklung der Generalsanierung des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums sieht der von Kämmerer Günther Daum im Kreisausschuss vorgestellte Haushaltsentwurf eine Million Euro vor. 900 000 Euro sollen in die Berufsschule fließen - 600 000 zur Sanierung der Heizzentrale und 300 000 für die Planung der Grunderneuerung des Gebäudes.Insgesamt sind 2018 Investitionen in Höhe von 13 Millionen Euro geplant. Größere Beträge werden aufgewendet für die Sanierungsplanung des Landratsamts (1 Million Euro), die Restfinanzierung des Atemschutzzentrums (850 000 Euro), die Ortsdurchfahrt Teuschnitz Richtung Reichenbach (1,1 Millionen) sowie die Kreisstraße zwischen Hirschfeld und Windheim (1,85 Millionen).Das Haushaltsvolumen liegt bei 78,2 Millionen Euro. Das sind 2,7 Millionen oder 3,6 Prozent mehr als 2017. "Grundsätzlich steht der Haushalt unter positiven Vorzeichen", betonte Kämmerer Günther Daum. So sank etwa der Schuldenstand zum Jahresende um eine auf 10,5 Millionen Euro, wodurch die Zinslast erneut sank.Die Umlagekraft des Landkreises, die die gemeindliche Einnahme-Entwicklung widerspiegelt, steigt allerdings unterdurchschnittlich um 0,7 Prozent auf 72 Millionen Euro. Laut Daum sei dies auch eine Folge der überdurchschnittlichen Entwicklung des Vorjahres. Zum Vergleich: Oberfranken verzeichnet eine Umlagekraftsteigerung von 4,6 Prozent.Im Bereich der Abfallwirtschaft ist nach der kräftigen Gebührensenkung 2015 (minus 17 Prozent) die finanzielle Rücklage aufgezehrt und 2019 eine Gebührenerhöhung erforderlich.Gerhard Wunder (CSU), Bürgermeister von Steinwiesen, fragte, wann die Kreisstraße 16 rund um Nurn erneuert werde. "Das ist ja schon länger angekündigt." Landrat Klaus Löffler (CSU): "Ich habe Verständnis für den Investitionsbedarf an allen Ecken. Aber in meinem ersten Jahr wurde schon viel abgearbeitet." Das Tiefbauamt analysiere gerade den Baubedarf an Kreisstraßen. "Bis zum Winter soll das fertig sein, dann kann geplant werden."Richard Rauh (SPD) äußerte den Wunsch, nach Beginn der VHS-Sanierung nun die vollste Konzentration auf die zügige Sanierung der Berufsschule zu legen. Landrat Löffler: "Der Haushalt ist ein Bekenntnis zur Berufsschule."Splitter aus dem KreisausschussArchitekt Winfried Lebok erläuterte den Neubau an der Rodacher Straße, den sich die Feuerwehr Kronach und der Landkreis teilen. Bei Einbrüchen hätten Vandalen Kabel zerschnitten. Dennoch liege man im Plan. Der Rohbau stehe, es fehlen noch 15 Prozent der Ausschreibungen. Die Übergabe soll Ende September sein. Der Bau kostet sieben Millionen, der Kreisanteil beträgt 3,4 Millionen Euro. Die Kosten könnten sich um rund ein Prozent steigern.Der Verein "Markgrafenkirchen e.V." wird mit 6000 Euro dabei unterstützt, die Kirchen im Kreis besser zu erschließen (wir berichteten).Hans Rebhan (CSU) verkündete, dass man nach einer Satzungsänderung nun Fördermittel der Rainer-Markgraf-Stiftung erhalte.Eine große Herausforderung stelle in den kommenden Jahren der Umbau dar. Das Veterinäramt soll ins Bezirksamtsgebäude ziehen, die Ausländerbehörde dafür in den 1. Stock. Die KFZ-Zulassungsstelle wird vergrößert und während der Bauzeit in den Großen Sitzungssaal ziehen. Der Kreistag tagt dann im Mitwitzer Wasserschloss.Mehr Kreisausschuss: Zum Artikel über den Beschluss des Kreisausschusses gegen den Bau von Stromtrassen geht es hier