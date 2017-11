"Haus der Gesundheit" entsteht in Küps

Das "Haus der Gesundheit" wird inmitten der Wohnanlagen "Zusammen

wohnen Zusammen leben" in der Lessingstraße 7 a in Küps errichtet. Einziehen

werden eine Apotheke, eine Allgemeinarztpraxis, eine Tagespflege sowie eine

Praxis für Physiotherapie. Damit soll die bereits vorhandene

Angebotsvielfalt der zeitgemäßen und zukunftsorientierten Wohnform im

Zeichen nochmals entscheidend verbessert werden.







Am Montag kamen die Planer der Projektentwicklung "Zusammen wohnen -

Zusammen leben GmbH", die Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG - als

Bauherr - sowie spätere Nutzer wie auch politische Vertreter der

Marktgemeinde Küps und des Landkreises zur symbolischen Grundsteinlegung

zusammen. Laut dem Vorstand der Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim, Hans

Ulrich Fuchs, sei die letzte im Gesamtareal vorhandene Baulücke bereits

vergeben gewesen. Nach einem mittlerweile erfolgten Eigentümerwechsel, freue

man sich als regional tätige Bank sehr, als Bauherr nun doch vor Ort das

Bauprojekt auf den Weg bringen zu können. "Mit dem "Haus der Gesundheit"

wird die Attraktivität der Wohnanlage weiter verbessert", zeigte er sich

sicher. Erfreulicherweise habe man Mieter aus dem Gesundheitsbereich finden

können, die sehr gut in das Konzept des Hauses passten. Sein Dank galt allen

an der Planung und Umsetzung Beteiligten. Er hoffte auf ein gutes Gelingen,

so dass man hoffentlich noch heuer Richtfest und 2018 Einweihung feiern

könne.



Auch der Dritte Bürgermeister von Küps, Thomas Meyer, und stellvertretender

Landrat Bernd Steger würdigten die Maßnahme als fundamentale Bereicherung

des gesamten Arrangements. Damit werde Küps wie auch der gesamte Landkreis

noch lebens- und liebenswerter. Die Raiffeisenbank habe, so Meyer, bereits

in der Vergangenheit - wie jüngst beim Solarpark Küps - erfolgreich in die

Region investiert. Sicher zeigte er sich, dass auch dieses Projekt von

Erfolg gekrönt sein werde. Laut Steger stelle das Areal ein schlüssiges wie

auch baulich sehr gelungenes Gesamtkonzept dar, das insbesondere für

Senioren von hoher Attraktivität sei. Die Lessingstraße zeichne sich als

Standort aufgrund der hervorragenden Infrastruktur gleich in mehreren

Bereichen aus. So finden sich Alltagshilfen, Pflegeleistungen sowie

notwendige ärztliche Hilfe ebenso in unmittelbarer Nähe wie auch

Einkaufsmöglichkeiten. "Von nichts kommt nichts", würdigte er die Planung

der Projektentwicklung "Zusammen wohnen Zusammen leben GmbH" beziehungsweise

der AS-Bau und Immobilien GmbH mit dem Ehepaar Andrea und Karl-Heinz Wunder

an der Spitze wie auch die Fachkompetenz der bauausführenden Baugesellschaft

Dietz aus Weismain mit Geschäftsführer Christian Dietz sowie Seniorchef

Andreas Dietz. Karl-Heinz Wunder wiederum gab den Dank an seine engagierten

Mitarbeiter weiter, da jedes einzelne Rädchen wichtig sei.



Nach schöner alter Tradition wurde von Fuchs und seinem Vorstandskollegen

Andy Schindhelm eine Kupferrolle mit den aktuellen Plänen und der

Tageszeitung im Grundstein eingelassen, damit die Nachwelt einige Infos

über unsere Zeit erhalte, baue man doch für die kommenden fünf bis sechs

Generationen. Maurer-Polier Josef Hofmann oblag das Einbetonieren der

Kupferrolle. Andreas Dietz besiegelte schließlich nach alter Väter Sitte mit

drei Hammerschlägen die Grundsteinlegung - der erste für den Bauherrn, die

Planer und das Ingenieurbüro, den zweiten für ein unfallfreies und

fachkompetentes Bauen der Handwerker sowie den dritten für die Nutzer, die

später in dem Gebäude arbeiten beziehungsweise wohnen - wie natürlich auch

für den Herrgott im Himmel, den man um seinen Segen bitte.



Das "Haus der Gesundheit” komplettiert die Projektserie der Wohnform im

demografischen Wandel "Zusammen wohnen Zusammen leben" in Küps, die dann mit

fast allen möglichen Hilfs- und Pflegeangeboten für den Alltag ausgestattet

ist. Neben der neu hinzukommenden Apotheke, Tagespflege, Arztpraxis und

Praxis für Physiotherapie umfasst diese insgesamt 96 barrierefreie und

behindertengerechte Wohneinheiten sowie die internistische Facharztpraxis

Dr. Kreuzer, den ambulanten Pflegedienst "Lebenswert", die Kurzzeitpflege

"Sonnenblick" und die Intensivpflege "Intensio 24". Die Inbetriebnahme des

"Haus der Gesundheit" ist bis Oktober 2018 geplant. Ausblickend in die

Zukunft ist noch ein weiteres Ziel vorhanden. Geplant ist zudem bei

entsprechender nachhaltiger Nachfrage eine zentrale Gastronomieeinheit mit

Freiterrasse als Erweiterung am "Haus der Gesundheit". Hier sollen dann

Frühstücksbuffet, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Eis und eine regionale

Abendkarte angeboten werden. Dies würde eine weitere Bereicherung darstellen

und eine Lücke im Gastronomiebereich schließen.