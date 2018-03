Harry fühlt sich als Lui pudelwohl

OP-Termin wurde vorgezogen





Etwas zögerlich guckt "Harry" im ersten Moment, doch dann ist er nicht mehr zu halten. Begrüßungsknuddeln ist angesagt. Dabei fällt auf: kein Röcheln, kein Erbrechen, keine Stress-Symptome. Er ist einfach nur Hund. Das sah vor einigen Wochen noch ganz anders beim Tierheim-Sorgenkind aus. Damals wandten sich die Tierpfleger an unsere Zeitung, weil das Leben des drolligen Hündchens am seidenen Faden hing.4673 Aufrufe - ein stolzer Wert, den unser Facebook-Post verzeichnet hat. Darin wiesen wir auf unseren Artikel über "Harry" und seinen Hundekumpel "Vagabund" hin. Beide Französischen Bulldoggen litten unter den Folgen einer "Qualzucht", wie es stellvertretende Tierheimleiterin Katrin Meserth nennt. Vor allem "Harry" hatte es hart getroffen. Die deformierte Schnauze sorgte dafür, dass er permanent Erstickungsängste durchlitt. Nur eine aufwendige Operation in einer Leipziger Spezialklinik konnte dem Vierbeiner die Chance auf ein qualfreies Leben eröffnen.Die Reaktion auf die Berichterstattung hat Katrin Meserth überwältigt: "Unglaublich viele Leute haben nachgefragt und auch gespendet. Das hat uns alle sehr gerührt." Nachdem sich der Zustand von "Harry" weiter verschlechtert hatte, kam diese Unterstützung gerade zur rechten Zeit. Es gelang zudem, einen vorgezogenen Termin für die Operation zu bekommen. Statt im Mai ging's für das Hündchen also schon im Februar unters Messer. "Es ist auf ganzer Linie gut gelaufen. Und jetzt ist ,Harry‘ auch noch gut untergekommen - ,Vagabund‘ übrigens auch", freut sich Katrin Meserth.Das bestätigt sich bei unserer Stippvisite in "Harrys" neuem Zuhause in Kronach. Er fühlt sich sichtlich pudelwohl in seiner neuen Umgebung - auch wenn er jetzt ein "Lui" ist. So hat ihn sein neues Frauchen getauft.Sandy und Thomas Heidenreich haben die Französische Bulldogge auf den ersten Blick in ihre Herzen geschlossen. Sie wollten sich heuer ohnehin einen Vierbeiner holen, und als sie von "Lui" hörten, war es um sie geschehen. "Er ist ein Megaschmuser", freut sich Sandy Heidenreich über ihren neuen Mitbewohner, der sich zu gerne an der Terrassentür in der Sonne aalt.Im Juli muss das Ehepaar mit "Lui" zwar zu einer weiteren Behandlung nach Leipzig, doch das Schlimmste scheint überstanden zu sein. Der Vierbeiner braucht inzwischen keine Medikamente mehr und das Röcheln nach Luft ist auch weitgehend verschwunden. "In den ersten Tagen hat man fast kein Wort verstanden", erinnert sich Thomas Heidenreich. Doch jetzt bekommt "Lui" ausreichend Luft, um seine Besitzer mit viel Charme um den Finger zu wickeln.